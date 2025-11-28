ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ԹԵՄԵՐԷՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՆԵՐ ԿԸ ԴԻՄԵՆ ՀԱՆՐՈՒԹԵԱՆ՝ ԵԿԵՂԵՑԻՆ «ՄԱՔՐԱԳՈՐԾԵԼ»ՈՒ ԿՈՉՈՎ

Երէկ, 27 Նոյեմբերին ուշագրաւ քանի մը դէպքեր տեղի ունեցան Հայաստանի մէջ։ Կէսօրուայ ժամերուն նախ թելեկրամեան ալիքներու, ապա ընկերային ցանցերու մէջ «սպրդեցաւ» յայտարարութիւն մը, որուն տակ իրենց ստորագրութիւնը դրած էին Հայաստանեան թեմերէն ու Սփիւռքէն քանի մը եպիսկոպոսներ։ Յայտարարութեան մէջ կը նշուէր թէ թէ փորձագիտական քննութեամբ հաստատուած է Մայր Աթոռի դիւանապետ Արշակ Խաչատրեանին վերագրուած տեսանիւթերուն իսկութիւնը (Ըստ հայաստանեան աղբիւրներուն, տեսանիւթերը «կը բացայայտէին» Արշակ Սրբազանի սեռային կապը իր քեռկնոջ հետ)։ Այս արդիւնքները ներկայացուած են Գարեգին Բ.ին, սակայն վերջինս առ ոչինչ համարած է զանոնք։
Նկատի առնելով ստեղծուած կացութիւնը՝ եպիսկոպոսները դիմած են միւս եպիսկոպոսներուն եւ հանրութեան՝ կոչ ընելով միանալու Հայ եկեղեցին «Կտրիճ Ներսիսեանէն եւ Արշակ Խաչատրեանէն» մաքրելու գործընթացին։ Յատկանշական է, որ տարածուող յայտարարութեան մէջ նշուած են հոգեւորականներու անուններ, որոնցմէ ոմանք ստորագրած են փաստաթուղթին տակ։
25 Նոյեմբերին եպիսկոպոսաց դասը հաւաքուած էր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ։ Ըստ ամենայնի, օրակարգային հարցերու կարգին պէտք է քննարկուէր Մայր Աթոռի դիւանապետ Արշակ Խաչատրեանի պաշտօնավարումը դադրեցնելու եւ անոր ծառայութիւնը առժամաբար կասեցնելու, այլ խօսքով՝ «սառեցնելու» արքեպիսկոպոսներուն եւ եպիսկոպոսներուն յորդորը։ Ըստ երեւոյթին, այդ ժողովին ո՛չ մէկ վճռական որոշում կայացուած է։
Այդ նոր զարգացումը պատճառ դարձաւ որ եպիսկոպոսները շարժման անցնին։ Անոնք երէկ, յետմիջօրէի ժամերուն այցելեցին կառավարութիւն եւ հանդիպում մը ունեցան Վարչապետ Փաշինեանի հետ։ Այդ հոգեւորականներն էին Աբրահամ Արք. Մկրտչեան, Առաքել Արք. Քարամեան, Վազգէն Արք. Միրզախանեան, Անուշաւան Եպս. Ժամկոչեան, Վրթանէս Եպս. Աբրահամեան, Նաւասարդ Արք. Կճոյեան, Առաքել Եպս. Տիգրանեան, Գէորգ Եպս. Սարոյեան։
Վարչապետը խօսեցաւ արժէքային համակարգի դերի մասին, նշելով որ եպիսկոպոսներու կողմէ հրապարակուած յայտարարութիւնը կարեւոր օրակարգ մը մէջտեղ կը քշէ։ Այդ համակարգը կապուած է հոգեւոր կեանքի հետ, ուստի մտահոգութիւնները պէտք է փարատին եւ լուծում մը պէտք է գտնուի այս ճգնաժամին։
Ի դէպ, Նիկոլ Փաշինեան Դիմատետր-ի իր էջէն յայտնեց որ 30 Նոյեմբերին, պիտի մասնակցի Երեւանի Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ մէջ մատուցուելիք Ս. Պատարագին։
İlk yorum yapan siz olun