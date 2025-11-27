Samatya Vakfı yönetiminde görev değişikliği: Haçik Özdemir istifa etti

Bilhassa sosyal medyada dile getirilen Samatya Kilisevi Vakfı Yönetim kurulu üyesi Haçik Özdemir’in çeşitli usulsüzlüklere karıştığı yönündeki iddialar sonrasında vakıf yönetimi görev değişikliğine gitti. Özdemir istifa etti, yerine Liana Benli yönetim kurulu üyesi oldu.

Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı 27 Kasım Perşembe günü şu açıklamayı yaptı:

“Vakfımız yönetim kurulu bünyesinde son günlerde bir görev değişikliği yaşanmış bulunmaktadır.

Sayın Haçik Özdemir’in istifası sonrasında, Sayın Liana Benli asil üye olarak yönetim kurulumuza katılmıştır.

Bu süreçte, vakfımızda çeşitli mağduriyetler yaşanmış olduğuna dair gündeme gelen söylentiler tamamen asılsızdır.

Vakfımız, toplum önünde şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesine tam sadakatle, yönetim kurulumuzun kadim sorumluluk anlayışıyla faaliyetlerini doğal mecrasında yürütmektedir.

Cemaatimize saygıyla duyurulur.

Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu”

Bir süredir Ermeni toplumu içinde ve bilhassa sosyal medyada Haçik Özdemir’in çeşitli usulsüzlüklere karıştığı yönünde iddialar yer alıyordu. Vakıf Başkanı Nuran Davulciyan Agos’a yaptığı açıklamada “Vakıf yönetimi söz konusu kişinin, vakfın etik kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle bu değişikliği zorunlu görmüştür, bu etik dışı davranışlar tespit edildiği anda gerekli adımlar atılmış, yeni yönetim kurulu üyemiz sayın Liana Benli’nin mazbatası alınmıştır ” ifadelerini kullandı.

Agos