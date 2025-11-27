Papa’nın Türkiye ziyareti başlıyor

Övgü Pinar Unvan, Vatikan

Papa 14. Leo bugün başlayacak ziyareti kapsamında 30 Kasım’a dek Türkiye’de olacak, ardından 2 Aralık’a kadar Lübnan’ı ziyaret edecek.

Papa’nın ziyaret programında Ankara’da Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşme öngörülüyor.

27 Kasım akşamı İstanbul’a geçecek Papa, ertesi gün Aziz Esprit Katedrali ve bir yardım evini ziyaret edecek, ayrıca Türkiye Hahambaşı ile özel bir görüşme yapacak. Ardından İznik’e geçecek.

İznik’te, antik Aziz Neophytos Bazilikası’nın kalıntıları yakınında, Patrik Bartholomeos ile birlikte “ekümenik dua” törenine katılacak.

Papa burada Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ve diğer Hıristiyan ruhani liderleriyle birlikte MS 325’te toplanan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümünü kutlayacak.

İznik’e bu ziyareti Nisan’da hayatını kaybeden Papa Francesco planlamış ancak vefat etmesinin ardından anma töreni ertelenmişti.

Papa, 29 Kasım’da Sultan Ahmet Camii’ni ziyaret edecek. Bu ziyarette “kısa bir dua” anı öngörülüyor.

Papa daha sonra Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi’ne ve Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi’ne gidecek ve Patrik Bartholomeos ile bir ortak bildirge imzalayacak.

Aynı gün Volkswagen Arena’da, yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı bir Kutsal Ayin yönetecek.

30 Kasım’da Ermeni Apostolik Katedrali’ne “dua ziyareti” yaptıktan sonra Fener Rum Ortodoks Kilisesi’nde Aziz Andreas Yortusu törenine katılacak.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti anısına özel tişörtler yapıldı.

Vatikan, papaların Türkiye ziyaretlerinin hem Ortodoks kilisesiyle birlik ufku hem de İslam ile diyalog temeline dayandığını vurguluyor.

Öte yandan, “Türkiye Anayasası ibadet özgürlüğünü tanısa da” dini azınlıkların zorluklar yaşayabildiği belirtiliyor ve “Türkiye’deki Katolik Kilisesi, son 10 yılda 2006’da Trabzon’da Peder Andrea Santoro’nun ve Haziran 2010’da İskenderun’da öldürülen Anadolu Apostolik Vekili Monsenyör Luigi Padovese’nin suikastlarıyla dramatik anlar yaşadı” hatırlatması yapılıyor.

Papa 14. Leo’nun Türkiye’den sonra 30 Kasım-2 Aralık arasında Lübnan’ı ziyaret etmesi planlanıyor.

Beyrut, Annaya, Harissa, Bkerke ve Jal el Dib’e gidecek olan Papa, 2020’deki patlama anısına Beyrut Limanı’nda dua edecek ve bir ayin yönetecek.

Geçen ay Vatikan’ı ziyaret eden Ürdün Kraliçesi Rania’nın Papa’ya “Lübnan’a seyahat etmenin güvenli olduğunu düşünüyor musunuz?” diye sorduğu duyulmuştu. Fotoğraf çekimi sırasında kameraların kaydettiği bu soruya Papa, “Eh, gidiyoruz” diye yanıt vermişti.

23 Kasım’da İsrail’in Beyrut’ta düzenlediği hava saldırısı sonrası da Papa’nın Lübnan gezisinin güvenlik boyutu tekrar gündeme geldi.

Vatikan, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiyor. Papa da Salı günü gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtlarken, bu gezide “barış mesajı” vereceğini söyledi.

Türkiye’ye giden beşinci papa

Leo, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan beşinci Papa olacak.

1960’larda papalar İtalya dışına seyahat etmeye başladığından beri, biri hariç hepsi Türkiye’yi ziyaret etti.

Bu geleneğin tek istisnası, 1978’de göreve gelmesinden 33 gün sonra ölen 1. John Paul idi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Papa’nın Türkiye ziyareti kapsamında Sultanahmet Camiine de gitmesi bekleniyor.

Katolik Kilisesi verilerine göre Türkiye’de 33 bin civarı Katolik yaşıyor. Bu, toplam nüfusun 10 binde dördüne denk geliyor.

Vatikan papalık gezileri açısından Türkiye’nin “ayrıcalıklı” bir konuma sahip olduğunu belirtiyor.

Bunu, Hristiyanlığın ilk dönemleri için bugün Türkiye’nin yer aldığı toprakların önemiyle, örneğin kilisenin ilk sekiz konsilinin Türkiye topraklarında yapılmış olmasıyla açıklıyor.

Ayrıca İstanbul’daki Rum Ortodoks kilisesi ile yakınlaşma çabaları da Türkiye ziyaretlerinin baş nedenlerinden.

