Papa 14. Leo: “Türkiye, farklılıklarıyla bir köprü ülkesidir”

Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan, yaptığı açıklamada “Bu müstesna ziyaretin Türkiye ile Vatikan arasındaki köklü ilişkilerin; dostluk, iş birliği ve karşılıklı anlayış temelinde güçlenmesine katkı sağlamasını canı gönülden temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Papa ise Türkiye’nin “Akdeniz’in ve tüm dünyanın hem bugününde hem de geleceğinde önemli bir yeri bulunduğunu” ifade ederek ‘tarihsel ve coğrafi konumunun barışın tesisinde merkezi rol oynadığını’ söyledi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’yu resmi törenle karşıladı.

Konuk Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Papa 14. Leo’yu Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Papa 14. Leo’nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Papa 14. Leo, tören kıtasını, “Merhaba asker” diyerek selamladı.

Erdoğan ve Papa 14. Leo, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Türkiye ve Vatikan bayrakları önünde gazetecilere poz veren Erdoğan ve Papa 14. Leo, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Erdoğan ile Papa 14’üncü Leo, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ndeki Cihannüma Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, “Saygıdeğer Papa 14’üncü Leo’yu ve heyetini ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kıymetli misafirimiz ve heyetine ülkemize hoş geldiniz diyorum. Kendilerinin göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye’ye gerçekleştirmesini her bakımdan çok anlamlı buluyorum. Bu müstesna ziyaretin Türkiye ile Vatikan arasındaki köklü ilişkilerin; dostluk, iş birliği ve karşılıklı anlayış temelinde güçlenmesine katkı sağlamasını canı gönülden temenni ediyorum. Başta bu salondan yansıyanlar olmak üzere ziyaret boyunca Türkiye’den verilecek mesajların Türk-İslam dünyasına, tüm Hristiyan coğrafyasına ulaşacağına, dünyada barış umutlarını daha da artıracağına yürekten inanıyorum” dedi.

“BARIŞI SAVUNAN BİR YAKLAŞIM ETRAFINDA BULUŞTUK”

Erdoğan, Papa 14’üncü Leo’nun ziyaretinin bölgesel ve küresel olaylar bağlamında son derece kritik bir zamana tekabül ettiğini söyleyerek, “İnsanlığın yön arayışının hızlandığı, küresel düzeyde belirsizliklerin arttığı, Asya’dan Afrika’ya, Latin Amerika’dan Doğu Avrupa’ya gerilimlerin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen ziyaretin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını ümit ve arzu ediyorum. Nitekim bugün verimli geçen ikili görüşmemizde küresel barışın ve istikrarın tesisi konusundaki gözlemlerimizi ve ortak beklentilerimizi paylaştık. İkili münasebetlerimizin yanı sıra insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren güncel meseleleri ele aldık. Göçe zorlanan insanlara sahip çıkmak kadar, insanları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılmasının da önemine dikkat çektik. Çatışmalar, insani krizler, yoksulluk, adaletsizlik ve iklim değişikliği gibi küresel sınamalar karşısında barışı savunan, adaleti önceleyen, merhameti esas alan bir yaklaşım etrafında buluştuğumuzu görmekten şahsen büyük bir bahtiyarlık duydum” dedi.

“BU TOPRAKLARDA İNSANLAR HİÇBİR ENDİŞE, HİÇBİR BASKI OLMADAN ÖZGÜRCE YAŞAMIŞTIR”

Türkiye’nin üç kıtanın kalbinde Doğu ile Batıyı birleştiren, farklı kültür ve inançlar arasında köprü olan istisnai bir konuma sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, “Biz, ilhamını çift başlı Selçuklu kartalından alan, yüzü ve yönü hem Doğu’ya hem Batı’ya dönük bir ülkeyiz. Bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda her ırka, dine, mezhebe, kökene mensup insanlar hiçbir endişe, hiçbir baskı olmadan özgürce yaşamıştır. İstanbul’a, Hatay’a, Mardin’e, Diyarbakır’a, birçok şehrimize gittiğinizde camilerle birlikte kilise ve sinagogları yan yana görürsünüz. İstanbul’da Aya İrini Müzesi ve Neve Şalom Sinagogu, Trabzon’da Sümela Manastırı, Van’da Akdamar Müzesi ve daha nicesi. İşte bu, ortak yaşam kültürümüzün tanıklarından sadece birkaçı. Göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana 100’e yakın kilise, manastır ve ibadethanenin restorasyonunu tamamladık. Bunların bir kısmının açılışına bizzat iştirak ettim. Yıl sonuna kadar beş eseri daha ibadete açmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ GELİRE ORANLA DÜNYADA EN FAZLA İNSANİ YARDIM YAPAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ”

Erdoğan, “Kıymetli misafirimizin, yüzyıllardır farklı inançlara ait ibadethanelerin kandillerinin aynı semayı aydınlattığı Türkiye’yi ziyareti hem ülkemizin özel konumuna, hem de ortak değerlerimize dikkat çeken anlamlı bir vesiledir. Biz de farklı kültür ve medeniyetlerin bir arada, yan yana ve huzur içinde yaşadığı bir tarihin mirasçıları olarak küresel barış ve istikrar ortamının serpilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Medeniyetler çatışmasının kışkırtıldığı bir dönemde Türkiye ve İspanya olarak ilk adımını attığımız, Birleşmiş Milletler çatısı altında ilerleyen Medeniyetler İttifakı Girişimi bu hassasiyetimizin en somut örneğidir. 20’nci yılını geride bırakan, 160’ı aşkın ülke ve kuruluşun mensubu olduğu Medeniyetler İttifakı’nın ulaştığı seviye sadece ülkemiz adına değil, tüm insanlık adına çok sevindirici ve umut vericidir. Tıpkı 20 sene evvel olduğu gibi bugün de çevremizdeki çatışma, kriz ve zulümler karşısında sorumluluk alıyor; kolay olanı değil zor olanı seçerek barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz. Milli gelire oranla dünyada en fazla insani yardım yapan ülkelerden biriyiz” dedi.

13,5 yıl boyunca 3,6 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Erdoğan, “Suriye’de olduğu gibi Ukrayna’da da savaştan kaçan mültecilere, bilhassa savaş mağduru çocuklara kapımızı açtık. Karadeniz Tahıl Girişiminden esir ve cenaze takaslarına, tarafları ortak bir zeminde buluşturan pek çok adım attık. Son günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmaya dönük hareketliliği yakından takip ediyor, gerekli desteği ve katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Saygıdeğer misafirimizin barış ve diyalog yönündeki çağrıları da diplomatik sürecin başarısı bakımından son derece kıymetlidir. Herkes için adalet, herkes için refah, herkes için barış, herkes için huzur. Bizim gayemiz ve başarmak istediğimiz işte bunlardır. Sadi Şirazi’nin ‘Baştan başa bütün dünya bir damla kanın yere dökülmesine değmez’ sözündeki hikmetin rehberliğinde adil ve kalıcı bir barışın tesisi yolunda çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“FİLİSTİN HALKINA EN BÜYÜK BORCUMUZ ADALETTİR”

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Çoğu çocuk ve kadın 70 binden fazla Gazzelinin katledildiği, 2 yılı aşkın süren saldırılarda bu acı hakikate bir kez daha şahit olduk. İsrail hükümeti aralarında kiliselerin, camilerin, hastanelerin, okulların da olduğu sivil yerleşim yerlerini aylardır bombalıyor. İsrail’in vurduğu ibadethanelerden biri de Gazze’deki tek Katolik Kilisesi olan Kutsal Aile Kilisesiydi. Kendilerine bu vesileyle tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saygıdeğer misafirimiz ve seleflerinin özellikle Filistin meselesine yönelik dirayetli duruşlarını daima takdirle karşıladığımızın bilinmesini isterim. İnsanlık ailesi olarak Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir. Bu borcu ödemenin yolu ise 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonunu bir an önce hayata geçirmektir. Öncelikle Gazze’de varılan ateşkesin tahkim edilmesi, sivillerin güvenliğinin teminat altına alınması ve insani yardımların kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaştırılması gerekiyor. Aynı şekilde Kudüs-ü Şerif’teki tarihi statükonun korunması çok önemlidir. Doğu Kudüs’ün tarihi kimliğine zarar verecek her türlü mütecaviz eyleme karşı birlikte hareket etmeyi sürdüreceğimize inanıyorum.”

“TÜRKİYE, TÜM İNANÇLARA SAYGIYI HER YERDE TEŞVİK ETMEKTEDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, vatandaşlarının yüzde 99’u Müslüman bir ülke olarak Hristiyan topluluklar dahil tüm inançlara saygıyı her yerde teşvik etmektedir. Ülkemizle birlikte tüm bölgemizde mabetlerin, tarihi eserlerin, kültür ve inanca dayalı kadim mirasın korunmasına büyük önem atfediyoruz” dedi.

Erdoğan, yakın zamanda Alevi katliamlarıyla tekrar gündeme gelen Suriye’yle ilgili de konuşarak “Suriye’nin uzun yıllardır süren çatışmalarının ardından farklı inanç, kültür, mezhep ve etnik kökenlerin barış içinde yaşadığı bir ülke yolunda attığı adımları destekliyoruz. Saygıdeğer konuğumuzun, uluslararası toplumun Suriye’yi yalnız bırakmaması yönünde yaptığı çağrıyı memnuniyetle karşıladık. Şurası bir gerçek ki; tahammülsüzlük çatışmayı, çatışma da ayrışmayı, nefreti ve şiddeti besler. Batıda giderek tırmanan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı bu kısır döngünün birer tezahürüdür. Medya, sosyal medya ve popülist siyasetçiler Müslümanlara yönelik ırkçı ve ayrımcı algıyı bilerek ya da bilmeden körüklemektedir. Çoğu zaman politik kaygılarla görmezden gelinen bu hassas meselenin yarın daha vahim boyutlara ulaşma ihtimalini göz önünde bulundurmalıyız” dedi.

“AİLEYİ KORUMAZSAK BİREYİ KORUYAMAYIZ”

Türkiye olarak uzun süredir bu tehdit ve tehlikeye dikkat çektiklerini belirten Erdoğan, “Katolik Kilisesi’nin İkinci Vatikan Konsili sonrasında diğer dinlerin mensuplarıyla iyi ilişkiler geliştirme anlayışını bu bakımdan önemsiyoruz. Müteveffa Papa Fransuva Soğuk Savaş’ın dini çevreleri de etkileyen çatışmacı söylemlerine prim vermemesi mühimdi. Vaktinde kaleme aldığı ‘insani kardeşlik’ belgesi yeni bir çığır açmıştı. Saygıdeğer misafirimizin de selefi Papa Fransuva gibi bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızı, İstanbul’da Sultanahmet Camii’ni ziyaretlerini Müslümanlarla yapıcı ilişkiler geliştirme iradesinin bir işareti olarak değerlendiriyorum. Kendisinin artan tehditler karşısında ailenin korunmasına yönelik güçlü mesajlarını da büyük bir memnuniyetle takip ediyorum. Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz: Cenab-ı Allah insanı bir erkek ve bir kadından yaratmıştır ve birbirleriyle tanışıp kaynaşmaları için soylar, toplumlar olarak var etmiştir. Dolayısıyla aileyi koruyamazsak, bireyi koruyamayız. Bireyi koruyamazsak, insan olma bilincini muhafaza edemeyiz. Bu anlamda hepimize çok önemli görevler düştüğünü bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“BU ZİYARETİ ÖNEMLİ BİR ADIM OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM”

“Şüphesiz ortak yanlarımız, benzer yanlarımız; karşıtlıkların ve ayrımların fersah fersah ötesindedir. Hangi inançtan olursak olalım, hepimiz büyük insanlık ailesinin üyeleriyiz” diyen Erdoğan, bu ziyareti ortak zemini güçlendiren çok önemli bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti.

“TÜRKİYE, FARKLILIKLARIYLA BİR KÖPRÜ ÜLKESİDİR”

Papa 14. Leo da görüşme sonrası yaptığı konuşmada, Türkiye’nin “farklılıklarıyla bir köprü ülkesi” olduğunu vurgulayarak, dinler ve topluluklar arasında diyalog, merhamet ve karşılıklı saygı çağrısı yaptı. Papa, Türkiye’nin tarihsel ve coğrafi konumunun barışın tesisinde merkezi rol oynadığını söyledi.

“Papalığının havarilik yolculuğuna Türkiye’yi ziyaret ederek başlamaktan memnun olduğunu” belirten Papa 14. Leo, “Zira bu topraklar, Hristiyanlığın kökenleriyle ayrılmaz bir biçimde bağlantılıdır ve bugün İbrahim’in çocuklarını ve bütün insanlığı, farklılıkları tanıyan ve takdir eden bir kardeşliğe çağırmaktadır. Ülkenizin doğal güzellikleri bizi Tanrı’nın yaratılışını korumaya teşvik etmektedir” dedi.

Papa 14. Leo, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca, yaşadığınız yerlerin kültürel, sanatsal ve ruhani zenginliği, farklı kuşaklar, gelenekler ve fikirler bir araya geldiğinde büyük uygarlıkların ortaya çıktığını; gelişme ve hikmetin bir birlik içerisinde toplandığını bize hatırlatmaktadır.

Bir yandan insanlık tarihinin yüzyıllar süren çatışmaları geride bıraktığı doğrudur ve çevremizdeki dünya hâlâ adalet ve barışın çiğnenmesine yol açan ihtiraslar ve tercihler yüzünden istikrarsız durumdadır. Öte yandan, zorluklarla karşılaştığımızda, böylesine büyük bir geçmişe sahip bir halk olmak hem bir armağan hem de bir sorumluluktur.

Yolculuğumun logosu olarak seçilen Çanakkale Boğazı üzerindeki köprünün görüntüsü, ülkenizin özel rolünü etkileyici biçimde ifade etmektedir. İç çeşitliliğinize değer vererek Akdeniz’in ve tüm dünyanın hem bugününde hem de geleceğinde önemli bir yeriniz vardır.

Bu köprü Asya’yı Avrupa’ya, Doğu’yu Batı’ya bağlamadan önce bile Türkiye’yi kendi içine bağlamaktadır. Ülkenin farklı kısımlarını birbirine bağlayarak onu, tabir yerindeyse, duyarlılıkların kesişim noktası hâline getirmektedir. Böyle bir durumda tekdüzelik bir yoksullaşma olurdu.

Gerçekten de bir toplum, çoğulluk içeriyorsa canlıdır; zira onu medeni toplum yapan şey insanlarını birbirine bağlayan köprülerdir. Ne var ki bugün, insan toplulukları giderek kutuplaşmakta ve onları parçalayan aşırı pozisyonlar nedeniyle yırtılmaktadır.

BİRLİK MESAJI

Size memnuniyetle temin ederim ki Hristiyanlar, ülkenizin birliğine olumlu katkıda bulunmak istemektedir. Aziz 23. Yuhanna’nın, ki onu halkınızla kurduğu derin dostluk nedeniyle ‘Türk Papa’ olarak hatırlarsınız, yüksek değer verdiği Türk kimliğinin bir parçası olduklarını bilirler ve öyle hissederler.

Kendisi, 1935’ten 1945’e kadar İstanbul Latin Vikariatı yöneticisi ve Türkiye ile Yunanistan’daki Apostolik Delegesi’ydi ve Katoliklerin genç cumhuriyetinizin sürmekte olan gelişiminden kendilerini dışlamamalarını sağlamak için yorulmadan çalıştı.

O yıllarda şöyle yazmıştı, ’Biz İstanbul’un Latin Katolikleri ve diğer ritlere mensup Katolikler, Ermeni, Rum, Keldani, Süryani vb, yalnızca sınırlı temas kurabildiğimiz çok geniş bir dünyanın yüzeyinde yaşayan mütevazı bir azınlığız. İmanımızı paylaşmayanlardan kendimizi ayırmayı seviyoruz.

Ortodoks kardeşlerimiz, Protestanlar, Yahudiler, Müslümanlar, diğer dinlerin inananları ve inanmayanları… Herkesin kendi işiyle, kendi ailesiyle veya ulusal gelenekleriyle ilgilenmesinin, kendi cemaatinin dar halkası içinde kalmasının mantıklı göründüğü söylenebilir. Sevgili kardeşlerim, sevgili çocuklarım, size İncil ve Katolik ilkeleri ışığında bunun yanlış bir mantık olduğunu söylemeliyim.’

O zamandan bu yana, hiç kuşkusuz, hem Kilise içinde hem de sizin toplumunuzda büyük ilerlemeler kaydedildi. Yine de bu sözler, bugünümüzde hâlâ güçlü bir biçimde yankılanmakta ve Papa Fransis’in ‘karşılaşma kültürü’ diye adlandırdığı, daha İncil’e dayalı ve daha sahici bir düşünme biçimini ilham vermeye devam etmektedir.

Nitekim, Akdeniz’in tam kalbinden, saygıdeğer selefim, başkalarının acısını hissetmeye ve yoksulların ve yeryüzünün çığlığını dinlemeye davet ederek, kayıtsızlığın küreselleşmesine karşı çıkmıştır. Bizi merhametli eyleme teşvik etmiştir ki bu, merhametli ve şefkatli, öfke göstermekte ağır ve sadık sevgisi bol olan tek Tanrı’nın bir yansımasıdır. Sizin büyük köprünüzün görüntüsü de bu anlamda yardımcıdır. Çünkü Tanrı, kendisini vahyederken gökle yer arasında bir köprü kurmuştur.

Bunu, yüreklerimizin değişmesi ve onunkine benzer hâle gelmesi için yapmıştır. Bu, neredeyse fiziğin yasalarına meydan okuyan, büyük bir asma köprüdür. Benzer şekilde, sevginin mahrem ve özel boyutlarına ek olarak görünür ve kamusal bir boyutu da vardır.

“ONURA VE ÖZGÜRLÜĞE SAYGI GÖSTERMEK ESASTIR”

Ayrıca adalet ve merhamet, ‘güçlü olan haklıdır’ anlayışına meydan okumakta ve şefkat ve dayanışmanın kalkınmanın gerçek ölçütleri olarak kabul edilmesi gerektiğini cesaretle dile getirmektedir. Bu nedenle dinin görünür bir rol oynadığı burada, Türkiye’deki gibi bir toplumda, Tanrı’nın bütün çocuklarının, kadın ve erkek, vatandaş ve yabancı, yoksul ve zengin onuruna ve özgürlüğüne saygı göstermek esastır. Hepimiz Tanrı’nın çocuklarıyız ve bunun kişisel, toplumsal ve siyasal sonuçları vardır.

Yüreği Tanrı’nın iradesine açık olanlar, daima ortak iyiyi ve herkes için saygıyı teşvik ederler. Bugün bu, özellikle teknolojik gelişmelerin, adaletsizliği azaltmak yerine daha da artırma riski taşıdığı bir dönemde, yerel politikaları ve uluslararası ilişkileri yeniden şekillendirmesi gereken büyük bir meydan okumadır.

“KALKINMANIN GİDİŞATINI BİRLİKTE DEĞİŞTİRELİM”

Yapay zekâ bile yalnızca kendi tercihlerini yeniden üretmekte ve süreçleri hızlandırmaktadır ki daha yakından bakıldığında, bunlar makinelerin değil, bizatihi insanlığın eseridir. Öyleyse gelin, kalkınmanın gidişatını birlikte değiştirmek ve insan ailesinin birliğine şimdiye dek verilmiş zararları onarmak için çalışalım.

Hanımefendiler, beyefendiler; az önce insan ailesinden söz ettim. Bu metafor, ortak kaderimiz ile her bir bireyin deneyimleri arasında, bir kez daha bir bağ, bir köprü kurmaya davet etmektedir.

“AİLE” VURGUSU

“Gerçekten de, her birimiz için aile, sosyal hayatın ilk çekirdeğiydi; orada, başkası olmadan bir ‘ben’ olmadığını öğrendik” diyen Papa, sözlerine şöyle devam etti:

”Diğer birçok ülkeden daha fazla olarak, aile Türk kültüründe büyük önem taşımaya devam etmektedir ve onun merkezî konumunu destekleyen girişimler bakımından da bir eksiklik yoktur. Nitekim bu tutum, toplumsal birlikte yaşam için yaşamsaldır; ayrıca ortak iyiliğe yönelik ilk ve temel duyarlılık tam da aile içinde olgunlaşır.

Elbette, her aile kendi içine de kapanabilir, düşmanlık besleyebilir ya da bazı üyelerinin kendilerini ifade etmesini engelleyerek yeteneklerinin gelişimini sekteye uğratabilir.

Bununla birlikte insanlar, ne bireycilik kültüründen ne de evliliği küçümseyip hayata açık olmayı reddetmekten daha fazla imkân veya mutluluk elde ederler. Dahası, tüketimci ekonomiler aldatıcıdır ve yalnızlık bir ticarete dönüşmektedir.”

