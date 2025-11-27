Papa 14. Leo: Hristiyanlar da ülkenizin bir parçasıdır – DW – 27.11.2025

Papa 14. Leo Ankara’yı ziyaret ediyor. İlk olarak Anıtkabir’e çelenk bırakan Leo, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Papa, Türkiye’nin Hirstiyanlığın kökenleriyle “ayrılmaz bağları” olduğunu söyledi.

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü sebebiyle Türkiye’ye yapıyor.

Papa’nın sabah Ankara’ya gitmek üzere Roma’dan havalanan uçağı, uçak takip uygulaması Flightradar24’te en çok takip edilen uçuş oldu. Papa, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da aralarında bulunduğu bir grup yetkili tarafından karşılandı.

Beraberindeki heyetle Anıtkabir’i ziyaret eden Papa Leo, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Papa, deftere “Türkiye’yi ziyaret edebildiğim için Tanrı’ya şükrediyorum ve bu ülkeye ve insanlarına barış ve refah bolluğu diliyorum” sözlerini yazdı.

Papa Leo’nun Ankara’daki ilk durağı Anıtkabir oldu Fotoğraf: Andreas Solaro/AFP/Getty Images

Papa Leo, Ankara temasları kapsamında daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

“İsrail tek Katolik kilisesini vurdu”

Liderler, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Papa’nın ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmesini önemli bulduğunu söyleyen Erdoğan, “Papa’nın Türkiye’yi ziyareti ortak değerlerimize dikkat çeken anlamlı bir vesiledir” diye konuştu. İkili görüşmelerinin verimli geçtiğini söyleyen Erdoğan, Papa ile küresel barış, “insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren güncel meseleler” ve “insanları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılması” gibi konuları görüştüklerini ifade etti.

Her din ve mezhepten insanın bin yıldır barış içinde yaşadığına ve Anadolu’da “kilise ve sinagogların yan yana görüldüğüne” dikkat çeken Erdoğan, 2002 yılından bu yana çok sayıda kilisenin restorasyonunu tamamladıklarını dile getirdi. Erdoğan ayrıca, “Tek bir insanımızın bile ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade etmeyiz” ifadelerini kullandı.

Gazze’deki gelişmelere de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail hükümeti, aralarında kiliselerin, camilerin, hastanelerin, okulların da olduğu sivil yerleşim yerlerini aylardır bombalıyor. İsrail’in vurduğu ibadethanelerden biri de Gazze’deki tek Katolik kilisesi olan Kutsal Aile Kilisesi’ydi. Kendilerine bu vesileyle tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

“Batı’da giderek yükselen İslam düşmanlığına” da değinen Erdoğan, bu konunun popülist siyasetçiler tarafından araçsallaştırıldığına dikkat çekti. Erdoğan, “Türkiye olarak uzun süredir bu tehdit ve tehlikeye dikkat çekiyoruz. Katolik Kilisesi’nin ikinci Vatikan konsili sonrasında diğer dinlerin mensuplarıyla iyi ilişkiler geliştirme anlayışını önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan öte yandan aileyi korumak için “herkese önemli görevler düştüğünü” de sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo’yu Külliye’de ağırladı Fotoğraf: Yara Nardi/REUTERS

Papa Leo: Hristiyanlar da ülkenizin bir parçası

Erdoğan’dan sonra bir konuşma yapan Papa Leo ise, sözlerine “Bu ülkenin Hristiyanlığın kökenleriyle ayrılmaz bağları vardır” diyerek başladı. Türkiye’yi “duyarlılıkların kesişme noktası” olarak betimleyen Papa, “Bir toplum çoğulculuğu varsa canlıdır. Oysa bugün insan toplulukları giderek daha fazla kutuplaşmakta ve bölünmektedir. Hristiyanlar da ülkenizin bir parçasıdır” dedi.

Papa, “Türkiye gibi dinin merkezi rol oynadığı bir toplumda, Tanrı’nın tüm çocuklarının, herkesin onurunu korumak çok önemlidir. Hepimiz Tanrı’nın çocuklarıyız. Kalpleri Tanrı’nın iradesine açık olanlar, ortak iyiliği ve herkese saygılı davranmayı teşvik ederler” diye konuştu.

Konuşmasında bireyciliği ve tüketimci ekonomiyi eleştiren Papa, “İnsanlığın geleceği tehlikede. Bu yıkıcı dinamiğin emdiği kaynaklar, açlık ve yoksullukla mücadele ve insanlık ailesinin bugün yüzleşmesi gereken zorluklar, başka yönlere saptırılıyor” ifadelerini kullanarak uluslararası topluma iş birliği çağrısında bulundu.

Hristiyanlık için büyük önem taşıyor

Perşembe akşamı Ankara’dan İstanbul’a gidecek olan Papa’nın Türkiye ziyaretinin Cuma günkü Bursa ayağı, Hristiyanlık tarihi açısından özel bir anlam taşıyor. Papa 14. Leo, 1. İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü nedeniyle Cuma günü 15:30’da İznik’e gidecek. Papa burada Aziz Neophytos Bazilikası’nın kalıntılarını ziyaret edecek.

Hristiyan dünyasında büyük önem taşıyan bu kalıntılara, erken dönem konsillerin izlerini taşıması nedeniyle uluslararası düzlemde ilgi gösteriliyor.

