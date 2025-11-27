Kalfayan’ın bütçe açığı büyük oranda kapandı

İşhan Erdinç

Okulların bütçe açıklarının kapatılması için kurulan sevgi sofralarında geçtiğimiz hafta Kalfayan için buluşuldu. 9 milyon TL bütçe açığı bulunan Kalfayan için milyon TL 8 milyon 600 bin TL bağış toplandı. Kapanış konuşmasını yapan Patrik Maşalyan, “Ekonomik kriz var, bu paralar nasıl toplanacak, diye düşünüyoruz. Sonra mucize gerçekleşiyor ve paralar toplanıyor” dedi.

23 Kasım Pazar günü Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan riyasetinde yapılan Badarak ayinini Almanya Ruhani Önderi Episkopos Serovpe İsahanyan yönetti. Ayinde Irak Dini Temsilcisi Episkopos Oşagan Gülgülyan, İsveç’ten Peder Vağarş İsahanyan ve Avusturya’dan Peder Antreas İsahanyan hazır bulundu. İlahiler Şef Hovsep Kuyumciyan yönetimindeki Koğtan Korosu tarafından seslendirildi.

Patrik Maşalyan ayinde verdiği vaazda Kalfayan’ın yetimhane misyonuyla kurulduğunu hatırlattı. Okulun kurucusu Rahibe Sırpuhi Kalfayan’ın yetim kız çocuklarını yanına alarak onlara terzilik öğrettiğini ve toplumun kurumu desteklediğini söyleyen Patrik Maşalyan, okulun önümüzdeki yıl 160’ıncı yıldönümünü kutlayacağını kaydetti. 1915 ve 1970-1980’li yıllarda Anadolu’da yaşayan Ermeni ailelerinin çocuklarını İstanbul’a göndermek istediklerini hatırlatan Patrik Maşalyan, Kalfayan’ın yanı sıra yatılı olarak hizmet veren Karagözyan ve Surp Haç Tıbrevank Lisesi’nin önemli misyon üstlendiğini vurguladı.

Ayinin ardından Kazaz Artin Amira Bezciyan Salonu’nda kurulan sevgi sofrasına geçildi. Yemeğin açılış konuşmasını okul müdürü Tamar Nergis yaptı. Nergis, okulun tarihi hakkında bilgi verdi. Kalfayan Yetimhanesi Vakfı Başkanı Tamar Karasu Mayoğlu da, konuşmasında Rahibe Sırpuhi Kalfayan’ı andı. Mayoğlu, Anadolu Yakası’nda bulunan vakıfların desteklerini esirgemediklerini kaydetti ve vakıflara teşekkür etti. Mayoğlu şunları söyledi:

“Beş Kurum fikrinden vazgeçilmez”

“O gün yetimlere yuva olan Kalfayan bugün İstanbul dışında yaşayan Ermeni toplumu üyesi ailelerin ana dili ile eğitim alamayan çocuklarına yuva oluyor. Üsküdar başta olmak üzere Anadolu yakasının en ücra semtlerinde oturan çocuklarımıza örgün eğitim veriyor. Bir kilise koromuz yok ama Koğtan koromuz bugün Surp Badarak’ı (Pazar ayini) bizim için seslendirdi. Biz bugün doğduğumuz yerde Halıcıoğlu’nda değiliz. Okul binamız da yok Ama Üsküdar Surp Garabet Kilisesi Vakfımızın bize tahsis ettiği Balyan eseri bir binada eğitim veriyoruz. Bizim bir mezunlar derneğimiz de yok. Ama Semerciyan Cemaran Okulu sırf Kalfayan yaşasın diye isimlerinden vazgeçerken korudukları dernekte bize de kucak açıyorlar. Bizim tam donanımlı bir mutfağımız ve aşçımız da yok. Ama mutfağını bize açan Surp Haç Tıbrevank Lisemiz var. Bu yıl da yaklaşık 2 milyon TL’ye varan yemek masrafımızı karşılıyorlar. İşte bu yüzden ‘Hink Azkayin Hasdadutyun’ (Beş Ulusal Kurum) fikri, varlığı bizim için vazgeçilmez.”

Vakfın gayrimenkullerine ilişkin bilgiler de veren Tamar Karasu Mayoğlu şunları söyledi.

“Halıcıoğlu’nda istimlak edilen arsamız hakkında Karayolları ile davamız olumlu sonuçlandı. Şake Aşçıyan’ın sağlığında bağışlamış olduğu ve vefatı ile vakfımıza geçen tapu ile Kınalıada’da da bir gayrimenkulümüz oldu. Üsküdar’ın incisi denebilecek, bağışçılarımızın adı ile andığımız Ciknavoryan İkiz evlerinin tadilatı için ortağımız Surp Pırgic Hastanemiz ile birlikte yola çıktık. Uzun yıllar atıl kalmış bu gayrimenkulümüz de bu dönemde akara dönmüş olacak. Mahkeme sürecinin ardından geçen yıl tapusunu aldığımız Sarıyer’deki arsanın tahliyesi ve akara dönüşmesi için avukatlarımız çalışıyor. Uzun yıllardır değerlendirilmesi yönünde bir beklenti oluşan Altunizade’deki yatakhane arsamız için görüşmeler yapıyoruz. Hali hazırda üç firmadan aldığımız teklifin yanı sıra görüşmek için bekleyen iki firma olduğunu paylaşmak isteriz. Bunlardan biri Eğitim kurumu diğerleri lüks konut projesi şeklindedir.”

Kamparosyan’a onursal başkanlık verildi

Mayoğlu, bütçe açıklarının 9 milyon TL olduğunu söyledi. Kalfayan Yetimhanesi Vakfı Onursal Başkanı payesi verilen Diana Kamparosyan’a da hediye verildi. Yemekte müzik öğretmeni Erlin Tomaoğlu yönetimindeki okul korosu şarkılar seslendirdi. Kapanış konuşmasını yapan Patrik Maşalyan, yemekte 8 milyon 600 bin TL bağış toplandığını açıkladı. Patrik Maşalyan, “Ekonomik kriz var, bu paralar nasıl toplanacak, diye düşünüyoruz. Sonra mucize gerçekleşiyor ve paralar toplanıyor ve okullar kapanmıyor. Siz karar veriyorsunuz ve okullar açık kalıyor” diyerek sevgi sofralarının varlığının süreceğini söyledi.

Kalfayan’ın yaklaşık 160 yıllık tarihinin 60 yılında Diana Kamparosyan’ın önemli çalışmalar yaptığını söyleyen Patrik Maşalyan, Kamparosyan’ı onursal başkanlık görevi için tebrik etti.

