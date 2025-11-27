Erdoğan’dan Papa ziyaretinde kilise açıklaması: ‘Yıl sonuna kadar…’

Son Dakika haberi… Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, “Göreve geldiğimiz 2002’den bu yana 100’e yakın kilise ve ibadethanenin restorasyonunu tamamladık. Yıl sonuna kadar 5 eseri daha açmayı planlıyoruz” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo​​​​​​​ ile Ankara’da görüştü. Beştepe’de Saray’daki görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmelerin ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, Millet Kütüphanesi’ndeki Cihannüma Salonu’nda davetlilere hitap etti.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

“Papa 14. Leo’yu ve heyetini ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kıymetli misafirimiz ve heyetine ülkemize hoş geldiniz diyorum. Kendilerinin göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye’ye gerçekleştirmesini her bakımdan çok anlamlı buluyorum.

Bu müstesna ziyaretin Türkiye ile Vatikan arasındaki köklü ilişkilerin dostluk, iş birliği ve karşılıklı anlayış temelinde güçlenmesine katkı sağlamasını canı gönülden temenni ediyorum. Başta bu salondan yansıyanlar olmak üzere ziyaret boyunca Türkiye’den verilecek mesajların Türk-İslam dünyasına, tüm Hristiyan coğrafyasına ulaşacağına, dünyada barış umutlarını daha da artıracağına yürekten inanıyorum.

Papa 14. Leo’nun ziyareti bölgesel ve küresel olaylar bağlamında son derece kritik bir zamana tekabül ediyor. İnsanlığın yön arayışının hızlandığı, küresel düzeyde belirsizliklerin arttığı, Asya’dan Afrika’ya, Latin Amerika’dan Doğu Avrupa’ya gerilimlerin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen ziyaretin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını ümit ve arzu ediyorum.

İkili görüşmemizde küresel barışın ve istikrarın tesisi konusundaki gözlemlerimizi ve ortak beklentilerimizi paylaştık. İkili münasebetlerimizin yanı sıra insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren güncel meseleleri ele aldık. Göçe zorlanan insanlara sahip çıkmak kadar, insanları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılmasının da önemine dikkat çektik. Çatışmalar, insani krizler, yoksulluk, adaletsizlik ve iklim değişikliği gibi küresel sınamalar karşısında barışı savunan, adaleti önceleyen, merhameti esas alan bir yaklaşım etrafında buluştuğumuzu görmekten şahsen büyük bir bahtiyarlık duydum.

“5 ESERİ DAHA AÇMAYI PLANLIYORUZ”

Biz ilhamını çift başlıklı Selçuklu kartalından alan yüzü hem doğuya hem batıya dönük bir ülkeyiz. Göreve geldiğimiz 2002’den bu yana 100’e yakın kilise ve ibadethanenin restorasyonunu tamamladık. Yıl sonuna kadar 5 eseri daha açmayı planlıyoruz.

Türkiye ziyareti hem ülkemizin özel konumuna ve ortak değerlerimize dikkat çeken anlamlı bir vesiledir. Krizler karşısında sorumluluk alıyor, barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz. Dünyada en fazla insani yardım yapan ülkelerden biriyiz. 3,6 milyonu aşkın Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yaptık.

Misafirimizin barış çağrıları da son derece kıymetlidir. Herkes için barış, herkes için huzur… Bizim başarmak istediklerimiz işte bunlardır.

İsrail’in vurduğu ibadethanelerden biri Kutsal Aile Kilisesi’ydi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Doğu Kudüs’ün tarihi kimliğine zarar verecek eyleme karşı birlikte hareket edeceğimize inanıyorum. Adalet Filistin’e borcumuzdur. 67 sınırına dayanan iki devletli çözüm hayata geçmelidir. İnanca dayalı kadim mirasın korunmasına büyük önem atfediyoruz.

Cenab-ı Allah insanı bir erkek bir kadından yaratmıştır. Aileyi koruyamazsak bireyi koruyamayız. Şüphesiz orta yanlarımız, karşıtlıkların fersah fersah ötesindedir. Hepimiz büyük insanlık ailesinin üyeleriyiz.

Bu ziyareti çok önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Papa 14. Leo’ya nazik ziyaretleri için şahsım milletim adına teşekkür ediyor. Kendisine ve heyetine tekrar hoş geldiniz diyorum. Katolik dünyasına barış huzur temennisini iletiyorum.”

PAPA 14. LEO: TÜRKLER HARİKA GEÇMİŞE SAHİP

Papa 14. Leo’nun açıklamalarından satır başları:

“Nazik karşılamanız için çok teşekkür ediyorum. Bu ülkenin Hristiyan kökenleriyle ayrılmaz bağları vardır. Ülkenizin doğal güzellikleri bizleri Tanrı’nın yarattıklarını korumaya teşvik etmektedir.

Türkler harika bir geçmişe sahip. İç çeşitliliğinize değer veriyorsunuz. Bu köprü Türkiye’yi kendine bağlamaktadır.

İki dünya savaşının ardından, ekonomik ve askeri güç stratejilerinin hakim olduğu, küresel düzeyde yüksek gerilimli bir çatışma dönemine tanıklık ediyoruz.

Bu, ‘kademeli olarak yürütülen üçüncü bir dünya savaşına’ zemin hazırlamaktadır. Buna asla boyun eğmemeliyiz. İnsanlığın geleceği tehlikede.

Adalet ve merhamet güçlü olan haklıdır zihniyetine meydan okur. Türkiye gibi dinin görünür rol oynadığı toplumda Tanrı’nın tüm çocuklarının yoksulların ve zenginlerin onurunu korumak görevdir.

Aile toplumsal yaşamın ilk çekirdeğidir. Aile Türk kültüründe çok önemlidir. Elbette her aile kendi içine kapanabilir. Tüketimci ekonomiler aldatıcıdır.

Türkiye, adil ve kalıcı barışın hizmetinde halklar arasında istikrar ve yakınlaşma kaynağı olsun.”

