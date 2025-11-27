ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ Թ.-ԺԴ. ԴԱՐԵՐՈՒ ՀԱՅ ԵՒ ՎՐԱՑԻ ԱՌԱՔԻՆԻ ԿԻՆԵՐՈՒՆ

24-25 Նոյեմբերին, Ֆլորենսայի համալսարանի ՄՀԸՀՄ (Պատմութիւն, հնագիտութիւն, աշխարհագրութիւն, արուեստ եւ թատրոն) բաժինի մէջ կայացաւ միջազգային գիտաժողով՝ նուիրուած Թ.–ԺԴ. դարերու հայ եւ վրացի առաքինի կանանց հովանաւորութեան։ Միջոցառումը միաւորեց Գերմանիայէն, Իտալիայէն, Վրաստանէն, Հայաստանէն, ԱՄՆ-էն, Թուրքիայէն եւ Ֆրանսայէն ժամանած խումբ մը գիտնականները։
Գիտաժողովը կազմակերպուած էր Ֆլորենսայի համալսարանի բիւզանդագիտութեան փրոֆէսոր եւ «Armenia Entangled» (ArmEn) եւրոպական հետազօտական ծրագիրի ղեկավար Զառա Պօղոսեանի, ինչպէս նաեւ նոյն ծրագիրի անդամ, պատմաբան եւ ձեռագրագէտ Գոհար Գրիգորեանի նախաձեռնութեամբ։
Գիտաժողովի ընթացքին ուսումնասիրուեցաւ հայ եւ վրացի կանանց դերը՝ որպէս եկեղեցիներու, վանական կեդրոններու, կրթական ու մշակութային նախաձեռնութիւններու հովանաւորներ։
Բացման խօսքով ներկաներուն դիմեց ՄՀԸՀՄ բաժինի տնօրէն, փրոֆէսոր Ֆուլվիոյ Չերուինին։ Ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ նաեւ Արեւմտեան Եւրոպայի Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Հայրապետական պատուիրակ եւ Վատիկանի մէջ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան ներկայացուցիչ Գերշ. Տ. Խաժակ Արք. Պարսամեան։ Ան ընդգծեց հայ եւ վրացի կանանց մեծարժէք դերակատարութեան պատմագիտական ուսումնասիրութեան անհրաժեշտութիւնը եւ շնորհակալութիւն յայտնեց կազմակերպիչներուն՝ միջազգային այսպիսի հեղինակաւոր մասնագէտները համախմբելու համար։
Սրբազան Հայրը, յղում կատարելով Սուրբ Գիրքին եւ պատմութեան, ընդգծեց, որ Նոր Կտակարանի մէջ կիները երկրորդական կերպարներ չեն, այլ փրկագործութեան իրական դերակատարներ։ Ան յիշեցուց, որ Թ.–ԺԴ. դարերուն հայ եւ վրացի թագուհիներն ու իշխանուհիները մեծապէս աջակցած եւ նպաստած են եկեղեցիներու ու վանքերու կառուցման, կրթական հաստատութիւններու հիմնադրմանը եւ արուեստի գործերու ստեղծման։
Սրբազանի համաձայն, այդ կանայք ո՛չ միայն այդ գործընթացներուն աջակիցներ եղած են, այլեւ՝ գործունեայ կին առաջնորդներ, որոնց նուիրումն ու խորաթափանցութիւնը հասարակութիւններ ձեւաւորած են։
Սրբազանը ցաւով նաեւ նշեց, որ այս կիներու ժառանգութիւնը մինչեւ այսօր յաճախ թերագնահատուած աւանդական պատմագրութեան եւ ժամանակակից հանրային խօսոյթի մէջ։ Այս համապատկերի մէջ ան կարեւոր նկատեց նմանօրինակ միջազգային գիտաժողովները՝ «երեւան բերելու մոռացուած էջերը» եւ «ձայն տալու այն կանանց, որոնք դարեր շարունակ մնացած են ստուերին մէջ»։
Գիտաժողովը շարունակուեցաւ մասնագիտական զեկոյցներով եւ քննարկումներով, որոնք լոյս կը սփռէին հայ եւ վրացի քրիստոնէական իրականութեան պասմամշակութային զարգացման մէջ կիներու որոշիչ դերի խորքային ուսումնասիրութեան վրայ։
