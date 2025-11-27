ՀՌՈՄԻ ՊԱՊԸ ԱՅՍՕՐ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԵԱՄԲ ԹՈՒՐՔԻԱ ԿՈՒԳԱՅ

Կաթոլիկ եկեղեցւոյ 267րդ առաջնորդ Լեւոն ԺԴ. Պապը այսօր Թուրքիա կը ժամանէ՝ գլխաւորելու համար Նիկիոյ Ա. ժողովի 1700ամեակի միջոցառումը։ Այս այցելութիւնը Հռոմի նոր Քահանայապետի անդրանիկ արտասահմանեան այցելութիւնն է, որ կը ներառնէ երկու երկիր՝ Թուրքիա եւ Լիբանան։
Թուրքիա այցելութիւնը երեք հանգրուաններէ կը բաղկանայ՝ Անգարա, Իսթանպուլ եւ Նիկիա, ընդգրկելով «էքիւմէնիք երկխօսութեան» եւ «խաղաղութեան» ուղերձներ՝ Սուլթանահմէտ մզկիթի մէջ աղօթքներէն մինչեւ Ս. Պատարագ՝ «Վոլսվակէն Արենա»ի մէջ։
Հռոմի Պապը նաեւ հանդիպում մը պիտի ունենայ Հանրապետութեան Նախագահին հետ, պիտի այցելէ Աթաթիւրքի յուշադամբան։ Իսթանպուլի մէջ հանդիպումներու եւ այցելութիւններու ծիրէն ներս, Կիրակի, Լեւոն ԺԴ. Պապը պիտի այցելէ Հայոց Պատրիարքարան եւ Թուրքիոյ Հայոց Պատրիարքի հետ յատուկ աղօթք մը պիտի կատարէ Ս. Աստուածածին մայր տաճարին մէջ։
Պապը պիտի այցելէ Նիկիա, Իզնիք, որ յատուկ նշանակութիւն ունի քրիստոնեայ աշխարհի համար։ 325 թուականին հո՛ն գումարուած է Նիկիոյ Առաջին ժողովը, ուստի Լեւոն ԺԴ.-ի այցելութիւնը կը բնորոշուի որպէս քրիստոնէական պատմութեան ու միջկրօնական երկխօսութեան կարեւորութեան անկիւնադարձային հանգրուան մը, «վերադարձ արմատներուն» եւ ուխտագնացութիւն դէպի այն երկիր, ուր դրուեցան քրիստոնէական աստուածաբանութեան հիմերը։
Վատիկանի աղբիւրները կը նշեն որ այս այցելութեան նպատակն է ամրապնդել ժամանակակից եկեղեցւոյ եւ անոր պատմական ժառանգութեան միջեւ կապը։ Տրուած ըլլալով որ Թուրքիա կաթոլիկ եւ ուղղափառ ժառանգութեան հայրենիք է, Հռոմի Պապի այցելութիւնները միասնութեան ուղերձներ կը փոխանցեն, անոնք կը միտին մեղմացնել քրիստոնէական աշխարհէն ներս առկայ պառակտումները։ Աւելի՛ն, այս այցելութիւնը նշանակալից է տարբեր հաւատքներու միջեւ խաղաղ համակեցութեան եւ փոխադարձ յարգանքի պատգամը վերահաստատելու տեսակէտէ։
Պապի այցելութեան կարեւոր հանգրուանները
27 Նոյեմբեր
12.30 – ժամանում Էսէնպօղա օդակայան-պաշտօնական դիմաւորում
13.30 – այցելութիւն Աթաթիւրքի յուշադամբան
14.40 – այցելութիւն Հանրապետութեան Նախագահին
15.30 – հանդիպում պաշտօնեաներու, քաղաքացիական հասարակութեան ներկայացուցիչներու եւ դիւանագիտական համայնքի հետ
19.00- ժամանում Իսթանպուլի Աթաթիւրքի օդակայան։
28 Նոյեմբեր
9.30 – հանդիպում հոգեւորականներու հետ
10.40 – Այցելութիւն աղքատներու քոյրերու խնամքի տուն
14.15 – ուղղաթիռով մեկնում դէպի Իզնիք, Նիկիա
15.30 – էքիւմենիք աղօթք Նէոֆիթոսի հին տաճարի հնագիտական պեղումներու մօտ եւ Հռոմի Պապի ելոյթ։
16.30 – մեկնում դէպի Իսթանպուլ։
18.30 – մասնաւոր հանդիպում եպիսկոպոսներու հետ։
29 Նոյեմբեր
9.00 – այցելութիւն Սուլթանահմէտ մզկիթ
9.45 – հանդիպում եկեղեցիներու եւ քրիստոնեայ առաջնորդներու հետ – Մօր Էֆրիմ ասորիներու եկեղեցոյ համայնքներու հետ
15.30 – փառաբանութեան աղօթք
15.50 – Յունաց Պատրիարքի հետ համատեղ հռչակագրի ստորագրութիւն
17.00 – Ս. Պատարագ Վոլսվակէն Արենա սրահին մէջ, Պապի ուղերձը։
30 Նոյեմբեր
9.30 – աղօթք Գումգաբուի Աթոռանիստ Մայր տաճարին մէջ։
10.30- Ս. Պատարագ Յունաց Պատրիարքանիստ եկեղեցւոյ մէջ, Հռոմի Պապի պատգամը։
12.30 – էքիւմենիք օրհնութիւն
13.00 – ճաշ Բարթողիմէոս Պատրիարքի հետ։
14.15 – մեկնում դէպի Պէյրութ։
