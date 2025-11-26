Papa 14. Leo, yarın Türkiye’ye gelecek

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, yarın Türkiye’ye gelecek.

Şaduman Türkay, Mümin Altaş, Fatih Çapkın

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacak olan Papa’nın göreve gelişinin altıncı ayında gerçekleşecek ziyaret Lübnan’ı da kapsıyor.

Yarın Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak Papa 14. Leo, Ankara’daki programların ardından akşam İstanbul’a gelecek.

Buradaki programlar kapsamında 28 Kasım Cuma günü Harbiye’deki Saint Esprit Katolik Kilisesi’nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle toplantı yapacak Papa, ardından Fransız Fakirhanesi’ne ziyarette bulunacak.

Daha sonra helikopterle İznik’e gidecek Papa 14. Leo, oradaki programının ardından aynı gün İstanbul’a dönerek Vatikan Temsilciliği’nde piskoposlarla görüşme yapacak.

Leo, 29 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde Sultanahmet Camisi’ni ve Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret ederek, yerel kiliseliler ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle toplantı gerçekleştirecek.

Sonraki durak Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi olacak. Burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek Papa, ortak bildiri imzalayacak.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun cumartesi günü programı, Volkswagen Arena’da düzenlenecek ayinle sürecek.

Ziyaretlerine 30 Kasım Pazar günü de devam edecek Leo, öğleden sonra Atatürk Havalimanı’ndan uçakla Beyrut’a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Papa 14. Leo’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirmişti.

Duran, yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını belirtmişti.

Hazırlıklar hızlandırıldı

Papa 14. Leo’nun İstanbul programları kapsamında ziyaretlerde bulunacağı ibadethanelerde hazırlıklar hızlandırıldı. İbadethanelerin çevresinde ve içinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Fener Rum Patrikhanesi’nde güvenlik önlemleri artarken, hazırlıklar da tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet tarihinde kurulan ilk kilise olan Bakırköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nde de güvenlik önlemleri alındı.

Papa 14. Leo’nun bu kiliseye geleceği gün bir itfaiye aracı ve ambulans da hazır bekletilecek. Ayrıca Leo’nun dinlenmesi için kilisede bir oda da hazırlandı. Yine kilisenin önünde Vatikan bayrağı göndere çekildi.

Ayrıca, kilisenin içinde yerel kiliselerin ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle yapılacak görüşme için masa hazırlandı.

İbadethanelerin sorumluları, yaklaşık bir haftadır bu kilise ve katedrallerin ayinler dışında ziyarete kapatıldığını, hazırlıkların sürdüğünü, Leo’nun ziyareti nedeniyle heyecanlı olduklarını belirtti.

İznik’te hazırlıklar tamamlandı

Papa 14. Leo’nun 28 Kasım Cuma günü ziyaret edeceği Bursa’nın İznik ilçesinde ise hazırlıklar tamamlandı.

İmparator I. Konstantin’in çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı tüm piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenen, önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil’in toplandığı İznik’te konsilin kabulünün 1700’üncü yılı dolayısıyla program düzenlenecek.

Papa 14. Leo, İznik Gölü’nde su çekilmesiyle 2014 yılında ortaya çıkan ve Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede düzenlenecek törene katılacak.

İznik Stadyumu’na helikopterle gelmesi beklenen Papa’nın, bazilikaya ulaşacağı yaklaşık 2,3 kilometrelik yol güzergahında da hazırlık yapıldı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AA muhabirine, Papa’nın ziyareti kapsamında düzenlenecek programın hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

Usta, bu tören için hazırlıklara önceki yıllarda başladıklarını belirterek, “3 yıl sonucunda böyle bir sürecin gerçekleşmesi bizi memnun ediyor. Güvenlik kuvvetlerimiz şu anda çevre emniyetleriyle ilgili çalışmalarına da başladı. Cuma günü için İznik ve İznik halkı hazır diyebiliriz.” dedi.

Ziyaret öncesi yapılan hazırlıklara değinen Usta, şunları paylaştı:

“Bu süreçte bazilikanın oraya müze oluşturulması girişimlerimizle, Kültür ve Turizm Bakanımızın ve bakan yardımcılarının destekleriyle Müzeler Genel Müdürümüzün destekleriyle tabii ki Cumhurbaşkanımızın himayesinde hızlı şekilde 25 günlük bir süre içerisinde şu anda Papa’nın ziyaret edeceği mekan oluşturuldu. Bizler de insanları buna hazırlamak, bu işin gerçekten uluslararası bir turizm hareketi, İznik için büyük değer olduğunu anlatmak için çalıştık. Bu işin esasında en zor tarafı buydu.

İnsanlarımız, gerçekten ev sahibi olgunluğunda misafirlerini bekliyor. Önemli olan bu noktadan sonra bu işin devam etmesi. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Konaklama anlamında daha kaliteli otellerin burada olmasıyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Helikopterin ineceği, geçeceği güzergahlar, kendi dualarını edecekleri mekanlar her şeyiyle hazır durumda.”

“İznik, bütün dünya tarafından bilinen ve merak edilen bir yer olacak”

Usta, İznik’in 4 medeniyete ev sahipliği yapan bir yer olduğunun altını çizerek, “İsmi gerçekten dünyaya açılmış durumda. Şu anda cuma günkü Papa ziyaretiyle de bütün dünya tarafından bilinen ve merak edilen bir yer olacak.” diye konuştu.

Cuma günkü ziyaretin ardından buradaki turizm potansiyelinin sürdürülebilirliği için çalışacaklarını vurgulayan İznik, şunları kaydetti:

“Tarih yeniden yazılıyor burada. Şehir tekrar dünya gündeminde. Bu da İznik halkı için çok önemli. Konsilin toplanmasının üzerinden 1700 yıl geçti. 1700 yıl sonra tekrar burada Hristiyan dünyasının buluşması, bence ilk konsilin toplantısı kadar önemsenecek bir olay. Uluslararası turizm anlamında, inanç turizmi bazında buna baktığımız için biz bu karardan ve bu uygulamadan gayet memnunuz.”

