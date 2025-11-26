Les Nuits arméniennes sur l’île d’Oléron : une semaine de culture pour éclairer un siècle de fractures caucasiennes

Paul Delamare

Du 24 au 29 novembre, l’île d’Oléron accueille Les Nuits arméniennes, un festival intercommunal qui traverse les salles, les places et les cuisines de l’île. Mais derrière les instruments, les voix et la chaleur des buffets, une histoire plus profonde affleure : celle du premier génocide du XXᵉ siècle, celui de 1915, toujours nié par la Turquie ; celle du Haut-Karabakh, vidé de ses habitants arméniens en 2023 ; celle d’un peuple qui, depuis plus d’un siècle, se trouve aux avant-postes des fractures impériales du Proche-Orient et du Caucase.

À Oléron, ces nuits sont une invitation à comprendre – et à ne pas laisser les oubliés du monde disparaître une seconde fois.

Une semaine arménienne qui traverse les huit communes

Le festival s’étend de Saint-Denis à Saint-Trojan, en passant par Le Château, Dolus, Saint-Pierre et Saint-Georges. Il mêle humour, musique, cinéma, conférence, gastronomie, polyphonies et expositions.

Une semaine où l’île se tourne vers un peuple que l’histoire n’a cessé de bousculer.

Programme détaillé :

•15 novembre – La Citadelle (Le Château-d’Oléron)

Film Les 3 Vies d’Arminé, concert intimiste (Fredo & Clarisse), buffet arménien.

•25 novembre – Saint-Pierre, Éldorado

One-man show de Mathieu Madénian.

•25 novembre – Dolus, La Colo

DJ set d’ouverture Velw.

•26 novembre – Saint-Pierre, Éldorado

Conférence de Raymond Kévorkian (génocide de 1915).

Projection de Une Histoire de Fou (Guédiguian).

•26 novembre – Dolus, La Guinalière

Concert Haïdouti Orkestar.

•27 novembre – Saint-Georges, Salle du Chai

Récital de Svetlana Navasardyan.

•27 novembre – Saint-Denis, L’Escale

Concert Alexis HK & Benoît Dorémus.

•28 novembre – Saint-Trojan, Le Galion

Atelier de cuisine, apéritif, concert des Ogres de Barback, after DJ Velw.

•29 novembre – Le Château, La Citadelle

Concert du groupe MIASiN, chants polyphoniques arméniens.

•Toute la semaine – Le Château, Arsenal

Exposition L’Éden éphémère.

Un programme riche. Mais pour comprendre sa portée, il faut remonter le fil du siècle.

1915 : un génocide fondateur, et un déni persistant

La culture arménienne portée cette semaine n’est pas un folklore comme les autres : elle est la survivante d’une tentative d’effacement total.

Ce qui s’est passé en 1915 :

En avril 1915, les autorités Jeunes-Turcs de l’Empire ottoman ordonnent l’arrestation, la déportation et l’extermination systématique de la population arménienne. Entre 1,2 et 1,5 million de personnes sont tuées, affamées, violées, jetées dans le désert syrien, ou exterminées dans des convois sans retour.

Les historiens du monde entier l’ont établi : c’était un génocide, pensé, structuré, assumé dans les télégrammes militaires et les ordres administratifs.

Pourquoi la Turquie nie-t-elle encore ?

Parce que reconnaître le génocide impliquerait : une responsabilité historique directe, la possibilité légale de réparations, une remise en cause du récit fondateur de la République turque, née en 1923 sur les ruines des minorités chrétiennes disparues, et un dilemme stratégique majeur dans une région où Ankara cherche aujourd’hui à étendre son influence du Caucase au Proche-Orient.

La négation n’est pas un oubli. C’est une stratégie d’État.

C’est à ce nœud-là que la culture arménienne résiste depuis un siècle : contre le silence, contre l’effacement, contre la disparition.

