İklim Tamkan ve Türkü Yavuz iki konserle İstanbul kiliselerinde

İklim Tamkan ve Türkü Yavuz, İstanbul’un tarihî kiliselerinde müzikseverlerle buluşacak. İki sanatçı 29 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da Kırım Kilisesi’nde, 30 Kasım Pazar günü saat 14.00’te ise Boyacıköy Surp Yerits Mangants Ermeni Kilisesi’nde konser verecek.

Piyanist, klavsen sanatçısı ve besteci İklim Tamkan, klasik müzik ile çağdaş yorum arasındaki çizgide yürüyen üretimlerini bu kez Türkü Yavuz ile birlikte “Between the Keys / Tuşların Arasında” adlı projede sunuyor. Erken dönem müziği tarihî enstrümanlar aracılığıyla çağdaş bir duyumla yeniden şekillendiren ikili, klavsen ve orgun iç içe geçtiği bu özgün konser dizisinde geçmişle bugünün tınıları arasında bir yolculuğa davet ediyor.

​İstanbul’un çok kültürlü yapısının simgelerinden Boyacıköy Surp Yerits Mangants Ermeni Kilisesi, restore edilen tarihî harmonyumunun tınılarını “Soli Deo Gloria” başlıklı özel bir açılış konseriyle yeniden müzikseverlerle buluşturuyor. İklim Tamkan ve Türkü Yavuz’un ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte sanatçılara Senem Demircioğlu (mezzo soprano), Zeynep Yılmaz (flüt) ve Ece Naz Durmuş (çello) eşlik edecek. Konserin adı olan “Soli Deo Gloria” (Latince: Yalnız Tanrı’nın Yüceliği İçin), Johann Sebastian Bach gibi büyük bestecilerin eserlerini adarken kullandığı bir deyişi hatırlatarak, konserin sanatsal ve ruhani derinliğine vurgu yapıyor.

Biletler konser günlerinde Kırım Kilisesi girişinden temin edilebilir. Boyacıköy Ermeni Kilisesi’ndeki konser ise ücretsiz gerçekleşecek konser, tüm müzikseverlere açık.

Agos