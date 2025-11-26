‘AGOS Genç İçerik Üreticileri Atölyesi’ başvurulara açıldı

Altı aylık bir programla “çoğu azınlık, azı çoğunluk” 20 genci bir araya getirerek “AGOS Genç İçerik Üreticileri Atölyesi” programını başlatıyoruz. Katılmak isteyen 16-25 yaş arası gençler, 15 Aralık 2025 tarihine kadar AGOS Gazetesi web sitesindeki başvuru formunu doldurabilir.

AGOS Gazetesi, 16 Ocak 2026 tarihinde “AGOS Genç İçerik Üreticileri Atölyesi” programını başlatıyor. Program Aras, Avlaremoz, istos, Jineps, Romani Godi ve Sabro işbirliğiyle yapılacak.

Bu altı aylık programda “çoğu azınlık, azı çoğunluk” 20 genci bir araya getirerek, dijital medya alanında birlikte öğrenmeyi ve üretim yapmalarını hedefliyoruz.

Gençler bu süreçte video, fotoğraf, yazılı içerik ve dijital medya üretimi üzerine Cansu Çamlıbel, Yetvart Danzikyan, Nazan Özcan, Berge Arabian, NewsLab Türkiye, Rober Koptaş, Murat Utku, Sinem Aydınlı, Timur Soykan, Reya Özdemir ve Fatima Çelik gibi alanında uzman eğitmenlerden eğitim alacak, birbirlerinin kültürlerini tanıyacak ve birlikte içerik üretecekler. Program sonunda ürettikleri içeriklerden AGOS editörleri tarafından seçilenler AGOS’ta yayınlanacak.

Program hakkında

Atölye, Ocak – Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek ve altı ay sürecek. İki haftada bir yapılacak olan atölyeler, Cuma günleri saat 16.00-19.00 arasında, İstanbul Şişli’deki Anarad Hığutyun Binası’nda yüz yüze gerçekleştirilecek. Kontenjan, 16-25 yaş arasında 20 genç ile sınırlı olacak.

Gençlere ne sunuyor?

Gençler; video ve podcast yapımı, fotoğraf ve görsel hikâye anlatımı, içerik yazarlığı, röportaj teknikleri, sosyal medya ve dijital içerik yönetimi, editörlük ve redaksiyon, araştırma ve doğrulama teknikleri, çoğulculuk ve temsiliyet, kapsayıcı dil, medya okuryazarlığı gibi konulara giriş bilgilerini içeren atölyelere katılacak. Atölye ayrıca farklı toplumlardan gençlerle birlikte öğrenme, birbirlerinin kültürlerini tanıma, empati geliştirme, birlikte üretim yapabilecekleri bir imkân sağlayacak.

Atölye kapsamında AGOS’ta yayınlanacak profesyonel içerikler için sembolik bir telif, kişisel portfolio ve katılım sertifikası verilecek. AGOS editörleri ve deneyimli içerik üreticileri ile çalışma imkânı ve profesyonel ilişkiler ağı oluşturulabilecek.

Kimler başvurabilir?

Atölyeye, video, fotoğraf, yazı, podcast, sosyal medya ile ilgilenen, hikâye anlatmayı seven, farklı kültürleri tanımaya açık ve birlikte üretmeye istekli 16-25 yaş arasındaki gençler başvurabilir.

Başvuru için gerekenler

Başvurucuların, kim olduğunu, programa neden katılmak istediğini ve farklı kültürlerden insanlarla birlikte üretim yapmayı neden önemsediğini anlatan maksimum üç dakikalık bir tanıtım videosu çekip, www.agos.com.tr adresindeki BAŞVURU FORMUNU da doldurarak AGOS’a göndermesi gerekiyor.

Atölye, 16 Ocak 2026’da 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nda yapılacak olan rehberli tur ile başlayacak.

Atölyeye, AGOS Gazetesi web sitesi üzerinden başvurulabilir. Başvuru için son tarih 15 Aralık 2025 Pazartesi. Başvuruların açıklanma tarihi ise 5 Ocak 2026.

Sorularınız için: agosetkinlik@gmail.com

