Suriye’de Aleviler katliamlara karşı sokaklara çıktı: Şam güçleri halka saldırdı

Suriye’de sahil kentlerinde Aleviler, Şam’a bağlı güçlerin saldırılarına karşı sokağa çıktı. Suriye Alevilerinin en üst düzey dini lideri Gazal Gazal’ın çağrısının ardından düzenlenen protestolarda Aleviler, “federalizm ve siyasi ademi merkeziyetçilik” taleplerini de dile getirdi.

Artı Gerçek – Alevilere yönelik önceki gün Humus’ta saldırı yaşandı. Bir çift, evinde öldürüldü. Çiftin evinin duvarlarına, kanla mezhepçi sözler yazıldı. Alevi mahallelerine yönelik saldırı, bölgede gerilimi artırdı.

Şam yönetimine bağlı silahlı güçler evleri, iş yerlerini ve arabaları yakıp yıktılar. Saldırılar Alevilerin çoğunlukta olduğu mahallelere yoğunlaşırken, Alevi, Hristiyan ve Ermenilerin karışık olarak yaşadığı El-Firduss ve Bab el-Dreyb mahalleleri de hedef alındı.

Şam’dan gönderilen kolluk kuvvetleri ve emniyet güçleri şehre yayıldı ve sokağa çıkma yasağı ilân edildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı bugün yaptığı grup toplantısında yaşananları ‘Alevi katliamı’ olarak nitelendirdi ve “Şam güçleri ve onlara bağlı aşiretler, Humus’ta Alevilerin yoğun yaşadığı El Muhacirun mahallelerine saldırmış. El Firdus, Bab el-Dreyb mahallelerini hedef almışlar. ‘Aşiretleri düşmana karşı savaşa çağırmak’ anlamına gelen El Faza sloganıyla, pankartıyla gerçekleştirmişler. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verdiği bilgiye göre evlere, araçlara, dükkânlara gelişigüzel ateş açılmış. Buna sessiz kalamayız. DEM Parti olarak bu soykırımı durdurmak için ulusal, uluslararası, diplomatik, siyasal, toplumsal anlamda yapılacak ne varsa yapacağız” dedi.

EŞ ZAMANLI EYLEM ÇAĞRISI

Sahadan haberler durumun kontrol altına alındığını aktarsa da, Humus’taki Aleviler olası saldırılardan dolayı hâlâ diken üstündeler.

Suriye Alevilerinin en üst düzey dini lideri Gazal Gazal, “etnik temizlik” uyarısında bulunarak, dün Alevi nüfusun yoğun olduğu tüm bölgelerde eş zamanlı eylem başlatılması çağrısında bulundu.

Suriye ve Diaspora Yüksek Alevi İslam Konseyi tarafından yayınlanan videolu mesajda, Gazal; Lazkiye, Tartus, Humus, Hama ve başkent Şam’daki Alevi vatandaşları organize bir şekilde meydanlara inmeye davet etti.

Konsey, düzenlenecek eylemlerde göstericilerden belirli talepleri uluslararası kamuoyuna yüksek sesle duyurmalarını istedi.

Bu taleplerin başında “federalizm ve siyasi ademi merkeziyetçilik” vurgusu yer alırken; Alevilere yönelik etnik temizlik, cinayet ve kaçırma eylemlerinin son bulması ile cezaevlerindeki Alevi tutukluların serbest bırakılması da acil istekler arasında sıralandı.

Konsey ayrıca, eylemlerin kayıt altına alınmasını isterken, Kuzey ve Doğu Suriye ile Dürzi toplumundan da destek talep etti.

SAHİL KENTLERİNDE PROTESTOTALAR

Alevi Şeyhi Gazal Gazali’nin çağrısından sonra Suriye’nin farklı bölgelerinde Aleviler sokağa çıkarak protesto eylemlerine başladı.

Suriye’nin özellikle sahil kentlerinde (Lazkiye, Tartus) Alevi yurttaşlar protesto gösterisi düzenledi.

Şam yönetimine bağlı silahlı grupların protestolara katılanları tehdit ettiği ve halka ateş açarak eylemleri dağıtmaya çalıştığı bildirildi.

Suriye'de katliamlara karşı Alevi yurttaşlar alanlara çıktı. Şam yönetimine bağlı silahlı gruplar halkı dağıtmak için silah kullanıyor

Almanya merkezli Suriye İnsan Hakları Derneği (AHRS) Humus’ta Alevilere, Ermenilere ve Hristiyanlara yönelik saldırıları kınadı. Dernek tarafından yapılan açıklamada Alevilerin ve diğer azınlıkların Suriye’de soykırım tehlikesi altında yaşayan olduğu kaydedildi.

Suriye İnsan Hakları Derneği saldırıların durması, Alevi ve diğer azınlıkların korunması için şu taleplerde bulundu:

“Birleşmiş Milletler’i, Humus ve Sahil Bölgesi’ne bağımsız bir araştırma heyeti göndermek, rejim tarafından tüm azınlıklara yönelik düzenlenen saldırılar hakkında kapsamlı bir rapor yayınlamak ve etnik/dini temizlik riskiyle karşı karşıya olan sivilleri koruma görevini yerine getirmek de dahil olmak üzere acilen harekete geçmeye çağırıyoruz.

Batılı ülkelerin ve bölgedeki diğer ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları, saldırıları kınamalı ve rejimi Alevilere ve diğer azınlıklara yönelik şiddete son vermeye çağırmalıdır.

Batı medyası, devam eden etnik/dini temizliği Esad rejiminin mirasıyla ilişkilendirmeyi bırakmalıdır. Bu tür bir kafa karışıklığı, mevcut rejimin Orta Doğu’da yeni bir diktatörlük kurma çabalarını en azından yatıştırmaya, en kötü ihtimalle de meşrulaştırmaya hizmet etmektedir. Suriye’deki Alevilerin ve diğer azınlıkların karşı karşıya olduğu tehdit hakkında kanıt toplamak ve raporlamak amacıyla, imkân sahibi tüm medya kuruluşlarını kalıcı muhabirler göndermeye çağırıyoruz.”

Bölgedeki gerilim, mart ayında devrik lider Beşar Esad yanlıları ile yeni geçici yönetime bağlı güçler arasında çıkan çatışmalarla zirve yapmıştı.

SOHR verilerine göre, o tarihten bu yana çoğu Alevi sivil olmak üzere yaklaşık bin 700 kişi hayatını kaybetti. (DIŞ HABERLER)

