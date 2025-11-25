SON DAKİKA… Kayseri’deki tarihi eser operasyonunda bulundu: 6. Yüzyıl’a ait…

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçısına yönelik düzenlediği operasyonda 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen arşitravi (kapı sovesi) ele geçirdi.

Ali ALTUNTAŞ

Kayseri Valiliğinde yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin M.P.’nin evine düzenledikleri operasyonda, tarihî değeri yüksek bir kapı sovesi bulunduğu belirtildi. Şüpheli M.P tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınırken Jandarma bir kapı sovesine el koydu. Söz konusu kapı sovesinin 6. yüzyıla ait olabileceğini ve bölgedeki erken Bizans dönemi yapıları hakkında önemli bilgiler sağlayabileceğini belirtildi. Kapı sovesi daha sonra kayseri Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

