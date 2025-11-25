İkinci Ermeni kilisesi de onarılıyor: 60 milyon liraya yeniden ayağa kaldırılması hedefleniyor

Diyarbakır’da Sur ilçesinde, ikinci Ermeni kilisesi de restore ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeniden ayağa kaldırdığı Orta Doğu’nun en büyük Ermeni kilisesi Surp Giragos’un ardından Surp Sarkis Ermeni Kilisesi’nin de onarımı için düğmeye basıldı. Anıtlar Kurulu tarafından projenin onaylanmasıyla birlikte çalışmalara başladı.

Hüseyin KAÇAR

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, tam 9 yıl önce yaşanan hendek olayları nedeniyle 6 mahallede yer alan tarihi yapılarda zararlar meydana geldi. Söz konusu cami, kilise ve evler Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onarıma alındı. Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi Vakfı’da, kendisine bağlı kilisenin yenilenmesi için çalışmalar yürüttü. Hazırlanan söz konusu projeler Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı.

Bu kapsamda, bakanlık Orta Doğu’nun en büyük kilisesi olan Surp Giragos Ermeni Kilisesi’ni aslına uygun olarak restore etti ve yeniden ibadete açtı. Artık ezanla birlikte çan sesi de tarihi sokaklarda yükselirken, 500 yıllık bir diğer Ermeni kilisesinin de onarımı için düğmeye basıldı. Surp Giragos Kilisesi Vakfı’nın tarihi Surp Sarkis Ermeni Kilisesi için hazırladığı proje hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı.

KAPSAMLI BİR PROJE

Hayli kapsamlı olan projede, kilisenin yenilenmesinin yanı sıra atölyeler, konferans salonları ve sergi salonu da yer alıyor. 60 milyon lira bir harcamayla yeniden ayağa kaldırılması hedeflenen projeye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra Surp Giragos Kilisesi Vakfı ve büyükşehir belediyesi de destek veriyor. Kültürel mirasın korunmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Vali Murat Zorluoğlu, restorasyonun tamamlanmasıyla yapının Sur’un tarihî dokusuna ve kentin kültürel çeşitliliğine önemli katkı sunacağını ifade etti.

