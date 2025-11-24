Papa’nın Türkiye ziyareti: İznik Konsili’nin 1700. yılı Hıristiyanlar için ne anlama geliyor?

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa XIV. Leo, 27 Kasım-2 Aralık’ta Türkiye ve Lübnan’a yapacağı gezi kapsamında cuma günü Bursa’nın İznik ilçesine gidecek.

Böylelikle Amerikalı Papa ilk dış gezisini Türkiye’ye yapmış olacak.

Doğu Ortodoks Kilisesi’nin lideri I. Bartholomeos, İznik Konsili’nin 1700. yılını Papa’yla birlikte kutlayacak.

Papa’nın Türkiye’de Ermeni Apostolik Kilisesi ve Süryani Ortodoks Kilisesi liderleriyle de görüşerek “Hıristiyanların birliği” mesajını perçinlemesi bekleniyor.

New York merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, bu olayın Hıristiyanlar için ne anlama geldiğini irdeledi.

325’te kabul edilen İznik İtikadı’nı milyonlarca Hıristiyanın her pazar tekrarladığı hatırlatıldı.

Kilise tarihçisi Giovanni Maria Vian, “Bu olay çok ama çok önemli. Tarihteki ilk küresel ve ekümenik konsildi. Tüm Hıristiyanların benimsediği ilk öğreti formu da burada şekillendi” diyor.

Konsilde Baba, Oğul ve Kutsal Ruh ilişkisi ele alındı. Hz. İsa’nın Tanrı’ya denk olup olmadığı bir anlaşmazlık konusuydu. Hz. İsa’nın, insani ve ilahi nitelikleri tartışıldı ve nihayetinde teslisin bir parçası olarak ilahi niteliğinin belirleyici olduğu görüşü kabul gördü.

Konsilde Paskalya’nın tarihinin belirlenmesi için de bir formül oluşturuldu.

Dönemin Roma İmparatoru Konstantin’in çağrısıyla toplanan konsil, aynı zamanda devlet-kilise işbirliğinin erken dönem bir örneğini sunuyor.

İmparatorluğun farklı yerlerinden gelen en az 250 piskopos, Konstantin’in yıllar süren iç savaş ve siyasi mücadelelerin ardından gösterdiği başarıyı da bu etkinlikle gözler önüne serdi.

Michigan Üniversitesi’nden tarihçi David Potter, “İznik Konsili, Konstantin için muazzam bir diplomasi başarısıydı çünkü iki tarafın hemfikir olmasını sağladı” diyor.

787’deki 7. Konsil’in artık cami olan İznik Ayasofyası’nda toplandığı düşünülüyor (AP)

Konsilde Yahudileri hor gören bir dilin kullanılmasına dikkat çekenler de var. Bu yaklaşımın etkilerinin sürdüğünü vurgulayan Potter, “Kurumsal antisemitizm kesinlikle kilisenin özelliklerinden biriydi” ifadesini kullanıyor.

İznik Konsili, Dünya Kiliseler Konseyi tarafından geçen ay Mısır’da kutlanırken pek çok Ortodoks ve Protestan grup da bu etkinliğe katılmıştı.

Dünyanın farklı yerlerinde de benzer kutlamalar yapılıyor. ABD’nin Pittsburgh kentinde yapılan bir kutlamada şakayla karışık olarak “Sene 325’miş gibi parti yapın” sloganı kullanıldı.

İznik Konsili çok etkili olsa da tartışacak şeyler sonrasında da bulundu. 381’de toplanan ikinci konsil, İstanbul’da düzenlendi. Kilise ve Kutsal Ruh tanımlamalarına ekler yapıldı.

11. yüzyılda Ortodoks-Katolik ayrılığı yaşandı. 16. yüzyılaysa Reform’la Protestanlar damga vurdu.

