Nijerya’da Katolik okulundan kaçırılan 300 öğrenciden 50’si kaçtı

Nijerya’da kimliği belirsiz silahlı kişilerin kaçırdığı Katolik okulu öğrencilerinden 50’sinin götürüldükleri yerden kaçtığı öğrenildi.

Nijerya’nın Niger eyaletindeki St. Mary’s School adlı Katolik okulundan kaçırılan 300’den fazla öğrencinin 50’sinin kaçarak aileleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Nijerya Hristiyan Derneği (CAN) Başkanı Bulus Yohanna, 21 Kasım’da Niger eyaletindeki St. Mary’s School adlı Katolik okulundan kaçırılan 300’den fazla öğrenciye ilişkin açıklama yaptı.

Yohanna, bu öğrencilerden 50’sinin 21 ve 22 Kasım’da kaçarak aileleriyle yeniden bir araya geldiğini anlattı.

Okulun sahibi ve aynı zamanda Katolik Piskopos olan Yohanna, aralarında 12 okul personelinin de olduğu yaklaşık 253 kişinin hala kaçıranların elinde olduğunu aktardı.

KAÇIRANLARIN KİMLİĞİ BELİRSİZ

21 Kasım’da St. Mary’s School adlı okula silahlı kişiler baskın düzenlemiş ve öğrenciler ile çalışanları kaçırmıştı.

Nijerya’nın kuzeybatısındaki Kebbi eyaletinde de 16 Kasım’da Yerel Yönetim Alanı’ndaki (LGA) Maga Hükümet Kız Ortaokulu’na kimliği belirsiz kişiler tarafından sabah saatlerinde saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda 25 öğrenci kaçırılmış, okulun müdür yardımcısı ve bir güvenlik görevlisi vurularak öldürülmüştü.

BirGün Gazetesi