Kültür Rotası- 23 Kasım 2025

Tiyatrodan sergiye, edebiyat söyleşilerinden fotoğrafa kültür sanat dünyasında neler var? Kültür rotasının duraklarına birlikte bakalım…

‘GENÇ YAŞLILAR BİRLİKTE’

Sakıp Sabancı Müzesi’nde, beraber üretmenin gücünü merkeze alan “Genç Yaşlılar Birlikte” atölyesi başlıyor. Sakıp Sabancı Müzesi’nin “Müzede Sen” programı, bu kez 60-75 yaş aralığındaki katılımcılarla yeni bir yaratım sürecine odaklanıyor. Uzman sanat terapisti Bihter Yasemin Adalı eşliğinde gerçekleştirilecek atölye, katılımcılara kendilerini sanatla ifade etmenin farklı yollarını sunacak. 20 Kasım’da başlayacak program hakkında ayrıntılı bilgiye Sakıp Sabancı Müzesi’nin web sayfasından ulaşılabilir.

KREMERATA BALTİCA & LUCAS DEBARGUE

Grammy ödüllü topluluk Kremerata Baltica, Fransız piyanist Lucas Debargue ile aynı sahnede buluşacak. Konser müzikseverleri Bach ve Mozart’la 1700’lerden başlayıp Magin ve Ligeti ile 20. yüzyıla, oradan da Jančevskis ile günümüze taşıyacak benzersiz bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. Kremerata Baltica & Lucas Debargue 19 Şubat’ta İş Sanat’ta!

‘KARANLIK DÜNYA’ SERGİSİ

Salt Galata’daki “Karanlık Dünya” sergisi paralelindeki programlar akademisyen Emre Gönlügür’ün konuşmasıyla devam ediyor. Sanatçı Mike Bode ile senarist Caner Yalçın’ın uzun soluklu araştırmasını temel alan sergi paralelinde gerçekleştirilecek “Boz Bir Kımıldanış: Mavi Anadolu Düşüncesinde Âşık Veysel” başlıklı konuşmasında Mavi Anadolu düşüncesinde Âşık Veysel’in yerini ele alacak. 25 Kasım, saat 18.30’da yapılacak etkinliğe katılım ücretsiz.

TAMKAN VE YAVUZ’DAN İKİ ÖZEL KONSER

Türkiye’nin az sayıdaki klavsen sanatçılarından İklim Tamkan ve Türkü Yavuz, İstanbul’un tarihi kiliselerinde iki özel konserle müzikseverlerle buluşuyor. Klavsen ve orgun iç içe geçtiği konser dizisi, erken dönem müziğini tarihî enstrümanlarla çağdaş bir duyumla yeniden şekillendiriyor. Tamkan ve Yavuz, 29 Kasım’da Kırım Kilisesi’nde, 30 Kasım’da ise Boyacıköy Surp Yerits Mangants Ermeni Kilisesi’nde gerçekleşecek.

Cumhuriyet Gazetesi