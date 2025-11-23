Humus’ta Alevi ve Hristiyan mahallelerine saldırı

Artı Gerçek- Suriye’nin Humus kentinde sabah saatlerinde geçici Şam yönetimine bağlı silahlı gruplar, Alevi ve Hristiyan nüfusun yaşadığı Muhacirin ve Alarman mahallelerine saldırdı.

Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) aktardığı bilgilere göre; açılan ateşler sırasında Nofel El Ebas adlı bir sivil yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Saldırılarda çok sayıda ev ve aracın da yağmalandığı belirtildi.

Orta ve Batı Suriye Siyasi Konseyi (PCCWS), saldırıları kınayan bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Mahalle sakinlerine yönelik saldırıdan, onların yerinden edilmesinden ve terörize edilmesinden fiili hükümet sorumludur. Söz konusu saldırılardan uluslararası hukuk ilkelerinin açık bir ihlalidir. Benzer olayların Suriye ve Süveyda açıklarında da yaşandığı. Alevi halkı Suriye toplumunun ayrılmaz bir parçasıdır ve herhangi bir olayda sorumlulukları araştırılmadan kendilerine yönelik hiçbir saldırı gerçekleştirilmemelidir. Bu tür eylemler halkı öfkelendirmektedir” ifadeleri yer aldı.

Mahallelerde gerginliğin devam ettiği belirtildi. Kuzey ve Doğu Suriye’de sahada gazetecilik yapan Doğan Cihan ise “Suriye’nin Humus kentinde sabah saatlerinde Şam yönetimine bağlı gruplar, Bedevi grupların, çoğunluğu Alevi ve Hristiyan nüfusun yaşadığı Muhacirin ve Alarman mahallelerine saldırdığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre saldırganlar konut alanlarını yağmaladı, çok sayıda aracı tahrip etti ve bölgeye gelişigüzel ateş açtı” ifadelerini kullanarak saldırılara ilişkin görüntüleri paylaştı. (MA)

Artı Gerçek