Harvard’da gizli bölüm kurmuşlar… İsrail için kıyamet arşivi

İsrail’in yok olma tehdidine karşılık yıllardır ABD’nin Harvard Üniversitesi’nde bilimsel makalelerden günlük eşyalara kadar milyonlarca objenin gizli bir arşivde derlendiği bildiriliyor.

GAZZE’de on binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olan hava saldırılarını ateşkese rağmen sürdüren, Lübnan’da “Hizbullah’ı ve altyapısını” hedef alan, Suriye’de ise Golan Tepeleri’ni işgal altında tutan İsrail’in kendi “kıyamet gününe” hazırlık yaptığı ortaya çıktı. İsrail merkezli Haaretz gazetesinde İsrailli gazeteci Meirev Moran’ın imzasını taşıyan “Gizli bir Harvard Tesisinde, İsrail’in Varlığı Sona Ererse Diye İsrail’e Ait Devasa Bir Arşiv Korunuyor” başlığıyla yayınlanan habere göre İsrail, “yok olma” ihtimaline karşı kültürünü ve hafızasını “müttefik” ABD’ye emanet etti.

ARŞİVDE ‘HER ŞEY’ VAR

Habere göre, Harvard Üniversitesi’nde “İsrail’in kültürel ve tarihsel hafızasını korumak amacıyla” yer altında gizli bir arşiv tesis edildi. Habere göre 1960’lı yıllarda Harvard Üniversitesi Yahudilik Bölümü küratörü Dr. Charles Berlin tarafından başlatılan arşiv projesi, başlangıçta rutin kütüphane alımlarıyla sınırlıyken, zamanla İsrail’de bugüne kadar üretilen neredeyse her şeyi bünyesinde barındıran geniş bir sisteme dönüştü.

SEFERBER OLDULAR

İsrailli kütüphaneciler, arşivciler ve gönüllüler, yıllar boyunca yalnızca akademik kaynaklar değil, Yahudi dünyasına ışık tutacak milyonlarca belge, fotoğraf, afiş, poster, broşür, oyuncak, telefon rehberlerinin de bulunduğu materyalleri arşive dahil edilebilmeleri için kopyalayarak Harvard’a göndermeye başladı. Bu sayede İsrail kültürüne ve şimdiye dek literatürde yer alan tüm birikime dair farklı disiplinlerden on binlerce cilt eser kataloglanarak yer altı tesisinde muhafaza altına alındı.

