Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali başladı: Sanatın nabzı Şanlıurfa’da

Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği’nin düzenlediği dördüncü Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali, Şanlıurfa’da açılış töreniyle başladı. Festivalin açılış filminden konser ve sergilere kadar dört gün sürecek etkinliklerde, sinema ve sanat Göbeklitepe’nin tarihi atmosferinde buluşuyor.

Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali, önceki akşam Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi’nde (Reji Kilisesi) düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Merve Ofluoğlu ile birlikte Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali Direktörü Mustafa Deniz Doğan, sinemaseverler ve yurttaşlar katıldı.

Burada konuşan Festivali Direktör Mustafa Deniz Doğan, “Göbeklitepe’nin mirasını sinemanın gücüyle buluşturmak için yeniden bir aradayız. Göbeklitepe bize geçmişi hatırlatırken, sinema geleceğe açılan en güçlü kapımızdır. İşte bu yüzden bu festival, tam da bu iki gücü aynı çatı altında bir araya getirmek için var. Sinema, bizi birbirimize yaklaştıran, hikâyelerimizi ortaklaştıran bir köprü aslında. Bu dört gün boyunca o köprünün üzerinde birlikte yürüyecek, paylaşacak ve birlikte ilham alacağız” dedi.

KONSER VE SERGİ

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Fırat Altun’un kurucu şefliğinde 25 kişilik bir kadrodan oluşan Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Vox Humanis çok sesli koro topluluğu Reji Kilisesi’nin tarihi atmosferinde konser verdi.

Konserin ardından festivalin açılış filmi olan, aile içi şiddete ve tacize uğramış ve bu şiddete karşı verdikleri hak mücadelesini birbirlerine tutunarak kazanmış, üç genç kadının öyküsü “Bir Gün, 365 Saat” filmi özel gösterim ile seyircisiyle buluştu. Gösterimin ardından filmin yapımcısı, yönetmeni ve oyuncusu Eylem Kaftan ile moderatörlüğünü Prof. Dr. Serdar Öztürk’ün üstlendiği söyleşi yapıldı.

Festival kapsamında, İsmail Baltacı’nın “Göbeklitepe-Ben Sen Onlar” sergisi ve Habip Diy’in “Yontulmuş Zaman” sergisi de Reji Kilisesi’nde sanatseverlere sunuluyor. Kentin tarihi değerlerinden biri olan festival mekânının duvarına ayrıca sanatçıların çalışmaları da sinevizyon yardımıyla yansıtılıyor.

