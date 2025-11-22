Լեւոն ԺԴ. Պապին Թուրքիա կատարելիք առաքելական ճամբորդութեան առիթով զրոյց Գերպ. Վարդան Թ. Ծ. Վ. Գազանճեանի հետ

Գերպ. Գազանճեանը Թուրքիոյ Հայ Կաթողիկէ համայնքի վիճակաւոր եւ Քահանայապետի ճամբորդութեան տեղական համադրողն է որ զրոյցի ընթացքին ներկայացուց Քահանայապետի ճամբորդութեան ծիրէն ներսՀ այ Եկեղեցւոյ մասնակցութեան մասին որոշ տեղեկութիւններ։
Յառաջիկայ` 27 նոյեմբերին Լեւոն ԺԴ. Սրբազան Պապը` իրականացնելով Ֆրանչիսկոս Պապին մէկ իղձը պիտի այցելէ Թուրքիան յիշատակելու համար Նիկիոյ առաջին Տիեզերական Ժողովին 1700 ամեակը։ Այս այցելութեան առիթով Ռատիօ Վատիկանի հայկական բաժանմունքը զրոյց մը ունեցաւ Թուրքիոյ Հայ Կաթողիկէ համայնքի վիճակաւոր եւ Քահանայապետի ճամբորդութեան տեղական համադրող Գերպ. Վարդան Թ. Ծ. Վ. Գազանճեանի հետ, որ մեզի հետ խօսեցաւ Քահանայապետը այս ճամբորդութեան որոշ մանրամասնութիւններու մասին ու հայ հասարակութեան մասնակցութեան մասին, յատուկէն անդրադառնալով ճամբորդութեան համամիութենական բնոյթին ու այս ծիրէն ներս ընդգծելով Թուրքիոյ հայ հաւատացեալներուն մասնակցութեան կարեւորութիւնը։
Ունկնդրէ հարցազրոյցը ամբողջութեամբ
Ան ի միջի այլոց անդրադարձաւ Լեւոն ԺԴ. Իսթանպուլի Հայոց Պատրիարքարան տալիք այցելութեան` կիրակի 30 նոյեմբերին, իսկ շաբաթ օր մատուցած Անոր պատարագին Հայկական միացեալ երգչախումբի ելոյթին հուսկ նոյն առիթով խորանի վրայ զետեղուելիք Սուրբ Կոյս Մարիամի հրաշագործ սրբանկարին` որ պահպանուած Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ մէջ։
https://www.vaticannews.va/hy/church/news/2025-11/hy-intervsita-mon-kazandjian-viaggio-apostolico-papa-turchia.html?brid=z0S9O-S2qFbYGl-jmJWiDg
İlk yorum yapan siz olun