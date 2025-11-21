Vatikan’da tarihi düzenleme: Papa Leo, kadın yönetici sorununu giderdi

Papa XIV Leo, Vatikan Şehir Devleti yönetimine ilk kez bir kadının atanmasının ardından ortaya çıkan hukuki bir sorunu çözüme kavuşturdu.

2023 tarihli yasadaki, “Vatikan Şehir Devleti Yönetimi Başkanı bir kardinal olmalıdır,” ifadesi kaldırılarak, görevin artık kardinal olmayan kişiler tarafından da üstlenilebilmesinin önü açıldı.

Bu düzenleme, Papa Francis’in şubat ayında 56 yaşındaki İtalyan rahibe Raffaella Petrini’yi şehir devletinin başkanı olarak atamasının hemen ardından gündeme gelmişti. Petrini’nin atanması, Roma’nın kalbindeki Vatikan Şehir Devleti’nin tarihinde ilk kez bir kadının yönetici konumuna yükselmesi anlamına geliyordu ve Francis’in 12 yıllık papalığı boyunca kadınları üst düzey karar mekanizmalarına dahil etme politikasının önemli bir devamı niteliğindeydi.

Ancak Petrini’nin atanması, önceki tüm başkanların rahip kardinal olması nedeniyle daha önce hiç karşılaşılmayan teknik ve yasal boşluklar yarattı.

Örneğin Petrini, yeni Papa Leo’nun seçildiği mayıs ayındaki gizli kardinal toplantılarında Vatikan Şehir Devleti’nin ekonomik durum raporunu sunmaya davet edilmemişti. Normalde bu raporu başkan sunuyordu, fakat bu toplantılar yalnızca kardinal üyelerin katılımına açıktı.

The Independent’a göre, Papa Leo, yasayı değiştirdiği yönündeki açıklamasında Petrini’nin atanmasının tek seferlik bir durum olmadığını ima etti. Kilise hiyerarşisinde “hizmet ve sorumluluk” anlayışının paylaşılarak yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Leo, yönetişim ihtiyaçlarının giderek daha karmaşık hale geldiğini belirterek bu düzenlemenin kalıcı bir çözüm olarak tasarlandığını ifade etti.

Petrini’nin ofisi, Vatikan’ın en büyük gelir kaynaklarından olan Vatikan Müzeleri de dahil olmak üzere şehir devletinin finansmanını sağlayan kurumları yönetiyor. Ayrıca altyapı, telekomünikasyon ve sağlık hizmetlerinden sorumlu. Başkanlığını yürüttüğü Vatikan Şehir Devleti Komisyonu ise bölgeyi yöneten yasaların, yıllık bütçelerin ve hesapların onaylanmasında kritik rol oynuyor.

Katolik Kilisesi, rahipliği yalnızca erkeklere ayırmaya devam ederken, Papa Francis döneminde kadınlar Vatikan bürokrasisinde daha görünür ve etkili pozisyonlara yükselmişti. Ancak kilise hiyerarşisinin kadınların ruhban sınıfına kabulüne yönelik kurallarda bir değişiklik yapacağına dair herhangi bir işaret yok.

