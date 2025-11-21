Son dakika | Balıklı Rum Hastanesi’nde sahte reçete operasyonu: Devleti 112 milyon lira zarara uğrattılar!

Son dakika… Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde görevli bir doktor öncülüğünde kişisel verilerini ele geçirdikleri hastaları hastane sistemine kayıt yapmadan muayene etmiş gibi göstererek SGK’ya fatura eden çete hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 1’i profesör olmak üzere 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 6 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi. Çetenin kamuyu 112 Milyon TL zarara uğrattığı belirlendi.

HUZEYFE ATICI

Son dakika! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017-2021 yılları arasında Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yaptırmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere sahte reçeteler üretilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

6 GÖZALTI 1 ŞÜPHELİ FİRARI

Soruşturma kapsamında ‘Zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’, ‘Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘Verileri hukuka aykırı olarak ele verme ve geçirme’, suçlarından Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., Eczacı Y.E., Eczacı A.H., eczane çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K., ve E.Ç. isimli şahıslar hakkında arama, yakalama ve gözaltı talimatları verildi.

6 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi.

SGK 112 MİLYON TL ZARARA UĞRATILDI

Yürütülen soruşturma kapsamında çetenin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun provizyon vermediği hastalara, özel klinikte takip edilip hastaneye hiç gitmemiş olan hastalara, on günlük kontrol muayene tarihi geçen hastalara ya da hastanede başkaca branşlarda kaydı bulunan ancak kendi branşı olan çocuk psikiyatri bölümünde hiç kaydı olmayan hastalara usülsüz protokol numaraları üreterek reçete düzenlediği ve ilaçların usülsüz yöntemlerle temin edilmesi suretiyle tanzim edilen reçetelerin fatura edilmesi neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun suç tarihi itibariyle 112 Milyon TL zarara uğrattığı belirlendi.

