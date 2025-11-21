Patrik Maşalyan: Biz varsak okullarımız da tarihsel yolculuğuna devam etsin

İşhan Erdinç

Okulların bütçe açıklarının kapatılması için kurulan sevgi sofralarında geçen hafta sıra Bakırköy Dadyan Okulu’ndaydı. Bütçe açığı 17 milyon 500 bin TL olan Dadyan Okulu için 14 milyon 500 bin TL bağış toplandı. Patrik Maşalyan “Görüyoruz ki açıklar bir şekilde kapanıyor. Bu kapandığı müddetçe, okullarımızla ilgili çok köklü kararlar almak; birleştirmek, kapatmak o kadar kolay değil. Onun için biz ayaktayız, halen diri bir cemaatiz. Gelin okulları kapatmaktan söz etmeyelim” dedi.

16 Kasım Pazar günü Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzazni Kilisesi’nde yapılan ayine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan riyaset etti. Peder Şahen Ohanyan’ın yönettiği ayinde ilahiler Şef Sercan Gazeroğlu yönetimindeki Karasun Mangants Korosu seslendirdi. Halkın ilgi gösterdiği ayinde Patrik Maşalyan vaaz verdi. Okulların önemine değinen Patrik Maşalyan, “Ermeninin sesi, rengi bu ülkede solmasın, susmasın istiyoruz. Onun için en büyük dayanağımız okullarımız. Bu ülkenin tarihine bakarsanız, 100 sene öncesinden başlayarak görürsünüz Ermenilerin katkısını. Her ulus katkıda bulundu ama Ermenilerin özel bir katkısı vardı. Niye? Çünkü biz böyleyiz. Bu ülkeye bir topluluk olarak bir katkımız olacaksa Ermeni kalarak olacağız. Onlar bizden başkası olmamızı istemiyorlar. Ermeni Türk vatandaşları olmamızı istiyorlar. Biz öyle olacağız” dedi.

8/A sınıfına Hayk Arslanyan’ın ismi verildi

Ayinin ardından Dadyan Okulu, Yetkin Berberoğlu Spor Salonu’nda kurulan sevgi sofrasına geçildi. Yemekte, geçtiğimiz hafta yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden 20 asker anıldı. Karasun Mangants Çocuk Korosu ve Ari Barutoğlu yönetimindeki okul korosunun şarkılar seslendirdiği yemekte açılış konuşmasını, okul müdürü Yeranuhi Balcı yaptı. Balcı, misyonlarının gelenekleri nesilden nesile aktarmak olduğunu söyledi. 368 öğrenci ve 48 öğretmenle kaliteli eğitim vermek için çaba sarf ettiklerini söyleyen Balcı, okula destek verenlere ve yemeğin hazırlanmasında emeği geçen yeni okul aile birliği başkanı Melinda Çetinkaya ve okul çalışanlarına teşekkür etti. Dzınunt Surp Asdvadzazni Kilisesi Vakfı Başkanı Mari Yancı da konuşmasında, “Ailelerden beklentimiz, çocuklarını Ermenice, Ermeni kültürünü öğrenmesi için Ermeni okullarına göndermesi” dedi. Dadyan olarak kaliteli eğitim verdiklerini söyleyen Yancı, eski okul müdürü Hermine Benlioğlu’nun yanı sıra okulun konferans salonu ve anasınıfı bölümüne adları verilen hayırseverler Dikran Gülmezgil’i ve Parseh Saraylı’yı da rahmetle andı. Yancı, hayatını hayırseverliğe adayan Hayk Arslanyan’ın isminin 8/A sınıfına verildiğini açıkladı.

Ekonomik krizin etkileri

Türkiye’deki ekonomik krizin Ermeni toplumunu da etkilediğini ihtiyaç sahibi kişi sayısında artış yaşandığını belirten Mari Yancı, “İhtiyaç sahipleri, sosyal yardım kolumuza müracaat ederek, gıda ve nakdi yardım için belirlenmiş standartları sağlamaları halinde aylık yardımlarımızdan faydalanabilirler” dedi. Bütçe açığı hakkında bilgi veren Yancı, açığın 17 milyon 500 bin TL olduğunu, hayırseverler ve geliri olan vakıfların desteklerini esirgememesi halinde okulların varlıklarını sürdürmeye devam edeceğini ifade etti. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da bir konuşma yaptı ve Bakırköy’de eşit yurttaşlık ilkesiyle çalışmalar yürütttüklerinin altını çizdi.

Patrik Maşalyan: “Okulları kapatmaktan söz etmeyelim”

Kapanış konuşmasını yapan Patrik Maşalyan, 14 milyon 500 bin TL bağış toplandığını açıkladı. Dadyan okulunun kurucusu Hovhannes Bey Dadyan’ı anan Patrik Maşalyan, Bakırköy Kilisesi Vakfı Başkanı Mari Yancı’yı da sayarak vakıflarda başarılı kadın yöneticiler olduğunu vurguladı. Patrik Maşalyan, yakın zamanda profesörlük unvanı alan vakıf yönetiminden Kozet Avanus’u da tebrik etti.

Okullarla ilgili çok sayıda söylentiler olduğunu söyleyen Patrik Maşalyan, “Her yıl okullarımızın bütçe açıklarının kapanması için, ‘okulların bazılarını birleştirelim veya kapatalım, yerine meslek okulu açalım’ gibi sözler oluyor. Ama bugün görüyoruz ki açıklar bir şekilde kapanıyor. Tıpkı geçen haftaki Getronagan madağında olduğu gibi. Bu kapandığı müddetçe, okullarımızla ilgili çok köklü kararlar almak; birleştirmek, kapatmak o kadar kolay değil. Onun için biz ayaktayız, halen diri bir cemaatiz. Gelin okulları kapatmaktan söz etmeyelim. Cumhuriyet döneminde okullar kapanmış. Biz de diyelim ki ‘Başka çaremiz yoktu, kader utansın’ ancak o zaman kapatalım. Biz varsak okullarımız da tarihsel yolculuğuna devam etsin.”

2025-2026 madağ sezonunda şu ana kadar beş okul için sevgi sofrası kuruldu. 36 milyon TL bütçe açığı bulunan Sahakyan Okulu için 23 milyon TL; 19 milyon TL bütçe açığı bulunan Kumkapı Bezciyan Okulu için 15 milyon TL bağış toplanmıştı. 30 milyon 585 bin TL bütçe açığı bulunan Feriköy Merametçiyan Okulu için 17 milyon TL toplandı. 21 milyon 335 bin TL bütçe açığı bulunan Getronagan için de 20 milyon 400 bin TL toplandı.

Agos