Yeraltı kilisesine baskın: Zion Kilisesi’nin 18 lideri tutuklandı

Çin’de yeraltı kiliselerine yönelik 2018’den bu yana en büyük baskı kapsamında Zion Kilisesi’nin 18 lideri resmen tutuklandı.

Çin’de faaliyet gösteren en büyük yeraltı Hristiyan topluluklarından biri olan Zion Kilisesinin 18 lideri, Ekim ayında başlayan geniş çaplı baskının ardından resmen tutuklandı. Bu adım, söz konusu kişilerin artık yargılanacağı ve üç yıla kadar hapis cezası alabileceği anlamına geliyor.

Tutuklamayı doğrulayan açıklama, Hristiyan hak savunuculuğu yapan ChinaAid adlı kuruluşun kurucusu Bob Fu tarafından yapıldı.

Ekim ortasında ülke genelinde yürütülen operasyonlarda yaklaşık 30 pastör ve kilise çalışanı gözaltına alınmıştı. Bu operasyon, Çin’de Hristiyan topluluklara yönelik 2018’den bu yana en kapsamlı baskı olarak değerlendiriliyor.

Tutuklananlar arasında kilisenin kurucusu ve önde gelen ismi Pastör Jin Mingri (Ezra Jin) de bulunuyor.

SUÇLAMA: “BİLGİ AĞLARINI YASA DIŞI KULLANMAK”

Yetkililer, tutuklanan 18 kişiye yönelik suçlamayı “bilgi ağlarını yasa dışı kullanmak” olarak açıkladı. Bu suçlama Çin yasaları kapsamında üç yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Gözaltına alınanlardan beşi Ekim ayında serbest bırakılmış, dört destek çalışanı ise 10 Kasım civarında kefaletle salıverilmişti. Ancak ana liderlerin büyük çoğunluğu hâlen gözaltında.

Kilise sözcüsü Grace Jin, babası Jin Mingri’nin 14 Ekim’de avukatıyla görüşebildiğini belirterek sağlık durumuna dair endişelerini dile getirdi. Jin’in diyabet tedavisi için düzenli ilaç kullanması gerektiği; bu nedenle aile, gözaltı koşullarından kaygılı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada tutuklamaları sert bir şekilde kınayarak, Çin hükümetine “grubu derhal serbest bırakma” çağrısında bulundu.

Zion Kilisesi’ne yapılan operasyon, Pekin yönetiminin eylül ayında yürürlüğe koyduğu yeni din düzenlemelerinin ardından geldi. Kurallar:

İzin alınmadan çevrim içi vaaz ve dini eğitim yapılmasını,

Dini toplulukların yabancı kuruluşlarla bağ kurmasını

yasaklıyor.

Bu düzenlemeler, yeraltı kiliseleri üzerinde baskıyı önemli ölçüde artırdı.

ÇİN’DE RESMİ/GAYRİRESMİ HRİSTİYANLIK AYRIMI

Resmî verilere göre Çin’de devlet tarafından tanınan kiliselere bağlı 44 milyondan fazla Hristiyan bulunuyor. Ancak düşünce kuruluşları ve insan hakları örgütleri, devlet kontrolü dışındaki “ev kiliselerinde” ibadet edenlerin sayısının on milyonları bulduğunu belirtiyor.

2007’de kurulan Zion Kilisesi, bugün yaklaşık 5 bin düzenli katılımcıya ve ülke genelinde 50 şehirde yayılmış topluluklara sahip. COVID-19 döneminde, Zoom üzerinden yapılan vaazlar sayesinde üyelikler hızla arttı.

Kilise, 2018 yılında Pekin’deki ibadethanelerinin polis tarafından kapatılmasıyla ilk büyük baskıyı yaşamıştı. Bu yılın başında ise 11 pastör kısa süreliğine gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi