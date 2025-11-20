Madağ sırası Kalfayan’da

Okulların bütçe açıklarının kapatılması için kurulan sevgi sofralarında Dadyan Okulu’ndan sonra sıra Kalfayan Okulu’na geldi. Okulun bu yılki bütçe açığı 9 milyon TL.

23 Kasım Pazar günü Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde yapılacak Badarak ayinine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan riyaset edecek. Almanya Ermenileri Ruhani Önderi Episkopos Serovpe İsahanyan’ın sunacağı ayinde ilahiler Şef Hovsep Kuyumciyan yönetimindeki Kohtan Korosu tarafından seslendirilecek. Ayinin ardından Kazaz Artin Amira Bezciyan Salonu’nda sevgi sofrası kurulacak. Kalfayan Yetimhanesi Vakfı Başkanı Tamar Karasu Mayoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Vilma Kara ile Simon Kumral, gazetemizi ziyaret ederek, okulun mali durumu ve eğitim kalitesi hakkında bilgi verdiler. Kalfayan Okulu’nun bu yılki bütçe açığı 9 milyon TL. Geçtiğimiz yıl 16 milyon TL bütçe açığı bulunan Kalfayan Okulu için 14 milyon TL bağış toplanmıştı. Vakıf Başkanı Mayoğlu, geçen yıl bütçe açığının 16 milyon TL olduğunu hatırlatarak bu yıl açığın sınırlı düzeyde olmasını ‘Öngörülen gelirlerden ötürü açığımız düşük. Bağış ve can yemekleri ve Tıbrevank Lisesi’nin mutfak masraflarını üstlenmesi bütçe açığının düşmesine neden oldu’ sözleriyle açıkladı. Bu yıl Kalfayan Okulu Madağ Tertip Heyeti’nde Anadolu Yakası’ndan Üsküdar Surp Haç Kilisesi, Üsküdar Surp Garabet, Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç, Beykoz Surp Nigoğayos, Kandili Surp Yergodasan Arakelots, Kartal Surp Nişan, Kadıköy Surp Takavor kiliseleri vakıfları ile Surp Haç Tıbrevank Lisesi Vakfı yer alyor. Mayoğlu, vakıflar olarak düzenli toplantılar yaptıklarını ve vakıfların maddi desteklerini esirgemediklerini söyledi.

Üsküdar dışından öğrenciler geliyor

Kalfayan Okulu’nda bu yıl 53 öğrenci eğitim görüyor. 21 öğretmen ile eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyen Mayoğlu, yatakhanede 10 öğrencinin kaldığını ifade etti. Ermeni toplumu üyeleri, artan kira fiyatları nedeniyle Kurtuluş, Bakırköy, Kocamustafapaşa, Yeşilköy, Üsküdar gibi semtlerden İstanbul’un kuzeyine doğru taşınıyor. Mayoğlu, Kalfayan’da eğitim gören çocukların çoğunlukla Üsküdar’dan geldiğini ancak öğrenciler arasında Dudullu, Kartal, Ümraniye, Yakacık gibi semtlerde ikamet edenler olduğunun da altını çizdi. Mayoğlu, yatakhanede kalan öğrencilerin Adıyaman, İzmir ve Diyarbakır’dan gelen öğrencilerin kaldığını söyledi. Mayoğlu, veliler arasında İstanbul’daki hayat pahalılığı nedeniyle yaşamlarını şehir dışında sürdürmeyi planlayanlar olduğunu da vurguladı.

“Cenaze bağışları eskisi gibi gelmiyor”

Ermeni toplumunda cenaze bağışlarını ilgili kurumlara aktaran, özel bir şirket olan İtimat Büro’nun 2024 yılında kapanması bağış sisteminin aksamasına neden oldu. Geliri olmayan vakıflar için İtimat Büro’dan gelen bağışlar büyük önem taşıyordu. Ancak Büro’nun kapanması ve yeni bir bağış sisteminin kurulamaması, birçok vakfı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Mayoğlu, önceki dönemde Kalfayan’a sıklıkla bağışlar geldiğini ancak yeni sistem kurulamadığı için okula eskisi kadar bağış yapılamadığının altını çizdi. Okulun bilgisayar laboratuvarının Lions Kulübü tarafından yenilendiğini belirten yöneticiler Ooul binasının depreme dayanıklı olduğunu, okulun yangın denetleme raporuna uygun hale geldiğini ve elektrik tesisatının baştan aşağıya yenilendiği bilgisini paylaştı. Kalfayan Vakfı’na ait, Üsküdar’da bulunan araziye ilişkin görüşmeler yaptıklarını söyleyen Tamar Karasu Mayoğlu, kiralama işlemlerine ilişkin bir komisyon kurabileceklerini de kaydetti. Kalfayan Vakfı, hayırsever Markrit Atmaca’nın okula maddi desteklerini esirgemediğini de hatırlattı.

