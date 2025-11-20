Kıbrıs’ta ilk zirve gerçekleşti: Gözler Holguín’in 4 Aralık ziyaretinde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in ara bölgede gerçekleştirdiği ilk görüşme tamamlandı. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından BM tarafından yapılan ilk açıklamada, iki liderin, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuéllar’ın 4 Aralık’ta adaya yapacağı ziyaret sırasında hem ayrı ayrı hem de birlikte özel temsilciyle üçlü görüşme yapacaklarını duyuruldu.

Açıklamada, Erhürman ve Hristodulidis’in, Holguín’in aralık başında adada olacağı dönemde onunla ortak bir toplantı gerçekleştirmeyi “sabırsızlıkla bekledikleri” belirtildi.

Liderler, BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek daha geniş formatlı bir sonraki gayriresmi toplantı için de çalışmaya hazır olduklarını iletti. Ayrıca ortak toplantılar için yeni fırsatların değerlendirilmesi konusunda da mutabık kalındığı belirtildi.

İki lider, temsilcilerine Holguín’in ziyaretine yönelik hazırlık amacıyla düzenli görüşmeler yapma ve özellikle geniş formatlı toplantıya dair hazırlıkları hızlandırma talimatı verdi.

HRİSTODULİDİS GÖRÜŞMEYE ‘ÖNERİLERLE’ GİTTİ

Hristodulidis, BM Özel Temsilcisi’nin ikametgahına hareketinden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Crans-Montana’da kaldığı yerden müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik “somut sonuçlar” elde etmeyi umduğunu söyledi, “Yanımda gelişmelere katkı sağlayabilecek çeşitli öneriler ve yaklaşımlar var. Umarım aynı yaklaşımı karşı tarafta da buluruz ve toplantı sonrasında duyurabileceğimiz olumlu haberler olur” dedi.

Kıbrıs Rum lideri toplantıya müzakereci Menelaos Menelaou ile geldi.

ERHÜRMAN YENİ MÜZAKERECİSİYLE KATILDI

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman ise BM ikametgahına, müsteşarı ve Türk tarafının yeni müzakereci olarak atanması beklenen Mehmet Dana ile geldi.

Liderleri girişte BM Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne karşıladı.

“İYİ BİR TOPLANTI”

Görüşmeye ilk gelen Rum lider Hristodulidis, toplantıdan da ilk ayrılan isim oldu. Ayrılırken kendisine yöneltilen “Cesaretlendirici gelişme var mı?” sorusuna, “Evet” yanıtını veren Hristodulidis, görüşmeyi “iyi bir toplantı” olarak değerlendirdi.

Hristodulidis ayrıldıktan sonra aracını bekleyen Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, BM Özel Temsilcisi Khassim Diagne ile kısa bir ayaküstü görüş alışverişinde bulunduğu gözlendi.

ERHÜRMAN’IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda basına açıklamalarda bulunması bekleniyor.

