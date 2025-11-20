İstanbullu Ermeni sanatçı Sibil, Michael A. Goorjian ile buluştu

Yeni müzik videosu, Arevin Mot (Güneşe Yakın)’ı geçtiğimiz 14 Kasım’da yayınlayan Sibil, Emmy ödüllü Amerikalı-Ermeni oyuncu Michael A. Goorjian ile birlikte kamera karşısına geçti

İstanbullu Ermeni sanatçı Sibil, Emmy Ödüllü Amerikalı-Ermeni oyuncu Michael A. Goorjian’ın yer aldığı yeni müzik videosunu sundu.

Klibin senaryosu ve yönetmenliği de Goorjian’a ait. Goorjian “Sibil ile çalışmak büyük bir mutluluktu. Birlikte hem büyüleyici hem nostaljik, ama aynı zamanda sade ve insani bir eser yarattık” diyor.

Şarkının söz ve müziğine imza atan Hasmik Hakverdyan, bu eseri “ulaşılmaz bir mesafeyle ayrılmış, sıcak ve sonsuz aşklara” adamış.

Ve onun sözleriyle, “Sonsuzluğu yukarıda aramak gerekir — güneşe yakın” sözleriyle tanımlıyor.

SİBİL HAKKINDA…

İstanbul doğumlu olan Sibil, müziğe Feriköy Surp Vartanants Korosu’nda başladı. 2010 yılında “Sibil” adını taşıyan ve tamamı Ermenice parçalardan oluşan albümü Cenk Taşkan, Mercan Dede ve Göksel Baktagir gibi tanınmış müzisyenlerin desteği ile piyasaya çıktı. Albümde bulunan Namag (Mektup) adlı parça Türkiye’de çekilip yayınlanan ilk Ermenice klip oldu. 2014 yılında ise “Ser” adını taşıyan ikinci albümü müzikseverler ile buluştu.

Sibil, Türkiye ve Ermenistan arasında, müzik aracılığıyla kültürel bir köprü kurmayı amaçlayan “Melodilerin Uyumu” (Melody for Harmony) adlı projesinde Türk ve Ermeni müzisyenleri bir araya getirdi. Proje kapsamında 14 Aralık 2015’te Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, 22 Aralık 2015’te İstanbul’da iki konser gerçekleştirildi.

Bugüne kadar dünyada çok sayıda ödüle layık görülen Sibil, Moskova Ermeni Müzik Ödülleri’nde (Armenia Music Awards) “Büyüleyici Ses” (Magical Voice) dalında birincilik, Ermenistan Devlet Müzik Ödülleri Töreni’nde “Ermeni Müziğini Diasporada Tanıtma ve Koruma Misyonu” özel ödülünü iki kez almış olup, Palm Springs Dünya Ermeni Eğlence Ödülleri’nde “Diasporada yılın en iyi kadın şarkıcısı” ödüllerinin de sahibidir.

