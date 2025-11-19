Vatikan’dan Ukrayna çağrısı: Ateşkes olmadan barış mümkün değil

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Ukrayna Savaşı’nda önce ateşkesin sağlanmasının, ardından diyalog kurulup barışta ısrarcı olunması gerektiğini belirtti.

Vatikan’ın resmi yayın organı Vatican News’teki habere göre, Papa, haftalık dinlenmesi için gittiği başkent Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo beldesindeki yazlık konutundan çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda, son dönemde gündeme gelen Rusya’ya toprak verilerek bir barış yapılmasının doğru olup olmadığı sorusuna Papa 14. Leo, “Bu, onların karar vermesi gereken bir konu ki Ukrayna Anayasası bu konuda çok açık. Sorun şu ki, eğer bir ateşkes olmazsa, eğer diyalog kurmak ve bu sorunu nasıl çözeceklerini görmek için bir noktaya ulaşamazlarsa, maalesef her gün insanlar ölmeye devam ediyor. Önce ateşkesle başlayıp, ardından diyalog kurarak, barış için ısrar etmek gerekir” yanıtını verdi.

Papa, İspanya’da 1990’lı yıllarda birçok kez cinsel istismar hadiselerine karıştığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Cadiz Piskoposu Rafael Zornoza’ya ilişkin bir soru üzerine, “Bir soruşturma açıldı; devam etmesine izin vermeliyiz ve buradan çıkacak sonuca bağlı olarak bunun da sonuçları olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Papa 14. Leo, 2026 yılında seyahat etmek istediğini, Hristiyanlar için hac yerlerinden biri olan Portekiz’in Fatima kasabası, Arjantin, Uruguay, vatandaşlığının da olduğu Peru ve Meksika’ya gidebileceğini söyledi.

