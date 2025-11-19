Serinin yaratıcısı müjdeyi verdi: Yeni macera şimdiden şekilleniyor

Daniel Craig ve Rian Johnson yeni Benoit Blanc filmi için çalışmaya başladı

Bıçaklar Çekildi: Ölü Adamın Uyanışı’nın (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery) sinemaseverlerle buluşmasına kısa bir süre kaldı.

Yönetmen Rian Johnson, Daniel Craig’le birlikte Benoit Blanc evrenine devam edip etmeyeceğiyle ilgili merakı artırmıştı.

Bıçaklar Çekildi (Knives Out) ve Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven’in (Glass Onion: A Knives Out Mystery) ardından serinin üçüncü filmi yakında vizyona girecek olsa da Johnson’ın yeni açıklamaları, bir sonraki maceranın şimdiden şekillenmeye başladığını gösteriyor.

Hollywood Reporter’a konuşan Johnson, Craig’le birlikte Blanc’ın sıradaki hikayesi üzerine düşünmeye başladıklarını doğruladı ancak yeni bir filmin resmen onaylanması için henüz erken olduğunu söyledi:

Yaratıcı olarak bu filmden sonra kendimi çok enerjik hissediyorum. Daniel’la şimdiden ‘Bir sonrakinde neyi anlatabiliriz?’ diye konuşmaya başladık. Eğer yapmaya devam edebiliyorsak neden durayım ki?

Ölü Adamın Uyanışı’nda Craig’in canlandırdığı usta dedektif Benoit Blanc, New York eyaletinin kuzeyindeki bir Katolik kilisesinde işlenen gizemli bir suçun içine çekiliyor.

Craig’e Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny ve Daryl McCormack gibi geniş bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

O’Connor ve Brolin, manevi bir çatışmanın karşıt taraflarında yer alan iki rahibi canlandırıyor; genç ve idealist karakter, daha yaşlı ve hayata küsmüş Monsenyör’le karşı karşıya geliyor.

Filmde genç rahip Jud Duplenticy’yi canlandıran O’Connor, rolüne hazırlanırken bir papazdan danışmanlık aldığını anlatarak şöyle dedi:

Katolik olarak yetiştirildim, bu yüzden bana çok uzak bir dünya değil. Rol için görüştüğüm papaz inanılmaz zeki, güçlü bir inanca sahip, nezaketle ve sağduyuyla liderlik ediyor. Bana çok yardımcı oldu.

Monsenyör Jefferson Wicks’i canlandıran Brolin ise filmdeki rolüyle ilgili hislerini dile getirdi:

Bu adamı izlemeyi sevmiyorum, beni mutlu etmiyor. Filmi ilk kez izledim ve kendimi epey rahatsız hissettim. Ama bunun role uygun olduğunu düşünüyorum. Senaryo harika.

Ölü Adamın Uyanışı, 26 Kasım’da sınırlı sinema gösteriminin ardından 12 Aralık’ta Netflix’te yayına girecek.

Independent Türkçe, Hollywood Reporter, GamesRadar

Derleyen: Nazlı Erdol

Independent Turkce