Yerevan, 2025’in en iyi gece hayatına sahip şehirleri arasında

Condé Nast Traveler ve JB’nin uluslararası araştırmasına göre Yerevan, güvenlik, mekân yoğunluğu, uygun fiyatlar ve canlı atmosfer gibi kriterlerde öne çıkarak dünyanın en iyi gece hayatı şehirleri arasında yer aldı.

Ermenistan Turizm Komitesi, Yerevan’ın, lüks yaşam ve seyahat dergisi Condé Nast Traveler’ın ve dijital eğlence platformu JB’nin uluslararası araştırmasına dayanarak hazırlanan küresel listede yedinci sırayı alarak, dünyanın en iyi gece hayatı yerlerinden biri olduğunu açıkladı.

Araştırma, dünya genelindeki şehirleri temel gece hayatı göstergeleri üzerinden analiz etti. Güvenlik seviyeleri, gece hayatı yoğunluğu, 100 kilometrekare başına düşen bar ve pub sayısı, gece aktiviteleri, ortalama içki fiyatları, mekân puanları ve kapanış saatleri incelendi.

Çalışmaya göre, Ermenistan gece hayatı sıralamalarında “beklenmedik bir rakip” olarak nitelendirildi. Zira ülke, gece kültürü denildiğinde akla gelen ilk yerlerden biri değil. Buna rağmen Yerevan, canlı atmosferi, çatı barları, açık hava lounge mekânları ve turistlerin gözdesi hâline gelen Şarap Sokağı ile önemli bir popülerlik kazandı. Şehir, komşu Tiflis’e kıyasla biraz daha yüksek bir gece hayatı yoğunluğuna sahip olup 100 kilometrekarede 33 bar/pub ve 48 gece etkinliği sunuyor. Mekânların ortalama puanı 4.47 ve içki fiyatları 3,40 dolarla dünya genelinde en uygun olanlar arasında. Çoğu bar ise sabah 4’e kadar açık.

Turizm Komitesi, yaptığı açıklamada “Yerevan, dünyanın en iyi gece hayatına sahip şehirleri arasında yer aldı. Işıltılı sokaklar ve şarap ile cazın yumuşak cazibesine bürünmüş akşamlar… İşte şehrimizi vazgeçilmez bir gece hayatı şehri yapan atmosfer” dedi.

JB araştırmasına göre 2025 için dünyanın en iyi gece hayatına sahip ilk on şehri sırasıyla şöyle: Birinci sırada Barcelona, ardından Paris, Tokyo, Prag, Tiflis, Seul, yedinci sırada Yerevan, daha sonra Bangkok, Bali ve Budapeşte. Bu şehirler mekân yoğunluğu, uygun fiyatlı olması ve genel gece eğlencesi imkanları açısından küresel sıralamalara liderlik ediyor.

İlk on şehirden beşi Avrupa’da yer alırken, diğerleri Yerevan dahil olmak üzere Asya ve Kafkasya’dan oldu.

Agos