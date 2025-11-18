Ermeni sanatçı Sibil yeni videosunda Michael A. Goorjian ile buluştu

İstanbullu Ermeni sanatçı Sibil, Emmy Ödüllü Amerikalı-Ermeni oyuncu Michael A. Goorjian’ın yer aldığı yeni müzik videosunu sunuyor.

Klibin senaryosu ve yönetmenliği de Goorjian’a ait. Goorjian “Sibil ile çalışmak büyük bir mutluluktu. Birlikte hem büyüleyici hem nostaljik, ama aynı zamanda sade ve insani bir eser yarattık” diyor.

Şarkının söz ve müziğine imza atan Hasmik Hakverdyan, bu eseri “ulaşılmaz bir mesafeyle ayrılmış, sıcak ve sonsuz aşklara” adamıştır — bir anlık değil, sonsuzluk için olan aşklara.

Ve onun sözleriyle, “Sonsuzluğu yukarıda aramak gerekir — güneşe yakın” sözleriyle tanımlıyor.

