Anadolu dansları atölyesi Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nda

İstanbul’daki Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın Yerel Danslar atölyesinde Anadolu’daki tüm danslar öğretilecek. Atölyeye katılmak için profesyonel olma şartı aranmıyor, dans etmek isteyen herkes başvurabilir.

Çıplak Ayaklar Kumpanyası, 22 -23 Kasım’da iki günlük Yerel Danslar atölyesi yapıyor. Kumpanyanın davetiyle yan yana gelen Banu Açıkdeniz, Levent Soy, Zilan Kaki, Hagop Güleç ve Fahriye Dinçer’in kolaylaştırıcılığında 23-24 Kasım tarihlerinde Yunan, Ermeni, Roman, Kafkas, Anadolu halayları, Horon ve Semahlar öğretilecek. Atölyeye katılmak için profesyonel olmaya gerek yok, dans etmek isteyen herkese açık.

23 Kasım Cumartesi günü Yunan danslarıyla başlayacak atölyede Ermeni, Roman ve Semahlar öğretilecek. 24 Kasım Pazar günü ise Horon, Kafkas dansları ve çeşitli halaylar yer alacak.

Çıplak Ayaklar Kumpanyası, “Yaşadığımız coğrafyanın farklı kültürlerinin danslarının çalışılacağı bu iki gün için yaş sınırı ve deneyim aranmıyor. Atölyelerden birini ya da pek çoğunu seçebilirsiniz. Halaylarda buluşmak üzere, kol kola, omuz omuza, denizle dağla, kuşla, insanla, insanca. Çalışmalar için rahat ettiğiniz bir çalışma ayakkabısı ya da spor ayakkabınızı yanınızda getirmeyi unutmayın” diye belirtiyor.

22 Kasım Cumartesi

11.00-12.30 Geleneksel Yunan dansları (Banu Açıkdeniz)

13.30-15.00 Geleneksel Ermeni dansları (Hagop Güleç)

16.00 -17.30 Roman dansları (Zilan Kaki)

18.30 – 20.00 Semahlar (Fahriye Dinçer)

23 Kasım Pazar

12.30-14.00 Horonlar (Levent Soy)

14.30-16.00 Kafkas dansları (Banu Açıkdeniz)

17.00-18.30 Halaylar (Zilan Kaki)

Katılmak isteyenlerin cakatolye@gmail.com mail adresine e-mail atarak kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Agos