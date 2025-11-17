İstanbul Sinagog saldırılarının 22. yılı

İki güne yayılan saldırıların ardından saldırganlar dahil 57 kişi hayatını kaybetti, 750 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

İstanbul’daki Neve Şalom ve Beth Israel sinagoglarına 15 Kasım 2003’te bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda, saldırganlar dahil 27 kişi hayatını kaybetti, 300’den fazla kişi yaralandı.

Saldırganlar, sinagogların bulunduğu sokaklarda araçları patlatarak büyük yıkıma neden oldu.

Beş gün sonra, 20 Kasım’da bu kez İngiliz Konsolosluğu ve HSBC Genel Merkezi hedef alındı. İkinci saldırıda 30 kişi yaşamını yitirdi, 400’den fazla kişi yaralandı.

Saldırılarla ilgili başlangıçta Büyük Doğu Akıncıları Cephesi’nin (İBDA-C) sorumlu olabileceği yönünde haberler çıksa da, kısa süre sonra El Kaide bağlantılı Şehit Ebu Hafs el-Mısri Tugayı saldırıları üstlendi.

Saldırılara ilişkin Şubat 2004’te 69 sanıkla başlayan ve ek iddianamelerle 76 sanığa ulaşan dava, Nisan 2007’de tamamlandı. Mahkeme, 7’si müebbet olmak üzere 48 sanığa çeşitli sürelerde hapis cezası verdi.

