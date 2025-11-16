 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Portekiz – Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

2025-11-16

Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ndeki son maçında kendi sahasında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00’de başlayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, kendi sahasında Eghishe Melikyan’ın ekibi Ermenistan ile karşılaşacak.

PORTEKİZ – ERMENİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Dragao Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 17:00’de başlayacak.

PORTEKİZ – ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto’nun yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

