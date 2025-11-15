Diyarbakır Surp Sarkis Kilisesi’nin onarımı için Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalandı

Marta Sömek

Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde yıkık durumda olan 510 yıllık tarihi Surp Sarkis Ermeni Kilisesi’nin restore edilmesi amacıyla protokol imzaladı. Vakıf Başkan Yardımcısı Ohannes Gaffur Türkay gazetemize, protokol ile kilisenin restorasyonu için belediye tarafından 15 milyon TL yardım yapılacağı bilgisini verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı arasında, tarihi Surp Sarkis Kilisesi’nin restorasyonunun ortak hizmet projesi kapsamında yürütülmesine ilişkin protokol imzalandı.

11 Kasım Salı günü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak ile Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Ergün Ayık arasında imzalanan protokol kapsamında, belediye kilisenin yenileme çalışmalarına finansal destek sağlayacak.

Protokol imzalanırken, Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gaffur Türkay, Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zeynep Yaş, Meclis İnanç ve Azınlıklar Komisyonu üyesi İbrahim Türkay ile Meclis Kültür Komisyonu üyesi Redur Dijle de yer aldı.

İmzaların atılması sonrası Eşbaşkan Bucak, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kent turizmine katkı sağlanması amaçlanıyor

Surp Sarkis Kilisesi’nin korunması, onarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yapılan protokol ile tarihi dokuya ve çok kültürlü mirasa katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca restorasyon çalışmalarının kent turizmine katkı sağlanması da amaçlar arasında yer alıyor.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gaffur Türkay ile protokolün detaylarını konuştuk.

510 yıllık tarihe sahip olan Surp Sarkis Ermeni Kilisesi’nin 1915 Ermeni Soykırımı’ndan sonra yıkık hâlde olduğunu söyleyen Türkay, “Kiliseye, Çeltik (pirincin ham hali) Kilisesi deniliyordu. 2023’te meydana gelen depremde de zaten yıkık olan kilisemizin bir köşesi yıkıldı. Vakıf yönetimi olarak onarımını yapmak için bir yıldan fazladır maddi kaynak bulmaya çalışıyoruz. Ermeni cemaatinden bir miktar yardım toplayabildik. Ancak bu yeterli olmadı. Devlet kurumlarından da kaynak bulmaya çalıştık” dedi.

Diyarbakır Surp Sarkis Ermeni Kilisesi

“Olumlu bir gelişme”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin vakıflarına destek olacağını paylaştığını aktaran Türkay, “Bu kapsamda da Belediye Eşbaşkanı Serra Bucak ile vakfımız arasında bir protokol imzalandı. Kilisemiz ve vakfımız için olumlu bir gelişme oldu” ifadelerini kullandı.

Türkay, imzalanan protokol ile kilisenin restorasyonu için belediye tarafından 15 milyon TL yardım yapılacağının bilgisini verdi.

