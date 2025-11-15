Պաքուի Մէջ Արցախի Ռազմաքաղաքական Ղեկավարութեան Կը Սպառնայ 16 Տարիէն Մինչեւ Ցմահ Ազատազրկում – Aztag Daily – Ազդակ Օրաթերթ (Armenian Daily Newspaper based in Lebanon)

Պաքուի մէջ ընթացող դատավարութեան ժամանակ դատախազը պահանջած է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներու եւ միւս գերիներուն համար 16 տարիէն մինչեւ ցմահ ազատազրկում, կը յայտնէ ազրպէյճանական «Ազերթաճ» լրատու գործակալութիւնը:
Ըստ լրատուամիջոցին, դատախազը պահանջած է Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանը, Արցախի պաշտպանութեան բանակի նախկին հրամանատար Լեւոն Մնացականեանը, Արցախի Ազգային ժողովի նախագահ Դաւիթ Իշխանեանը, պաշտպանութեան բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դաւիթ Մանուկեանը եւ արտաքին գործոց նախկին նախարար Դաւիթ Բաբայեանը դատապարտել ցմահ ազատազրկման:
Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասեանը, Բակօ Սահակեանը, ինչպէս նաեւ Մատաթ Բաբայեանը եւ Մելիքսէթ Փաշայեանը դատախազը կը պահանջէ դատապարտել 20 տարուան ազատազրկման:
Ըստ ազրպէյճանական լրատուամիջոցին, դատախազը պահանջած է Գարիկ Մարտիրոսեանը դատապարտել 19 տարուան, Դաւիթ Ալավերդեանը 18 տարուան, Լեւոն Բալայեանը 17 տարուան, իսկ Վասիլի Բեգլարեանը, Գուրգէն Ստեփանեանը եւ Էրիկ Ղազարեանը 16 տարուան ազատազրկման:
Ազրպէյճան Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարութիւնը կը մեղադրէ պատերազմ սկսելու եւ իրականացնելու, ցեղասպանութեան, ահաբեկչութեան, իշխանութեան բռնի զաւթման եւ այլ ծանր յանցագործութիւններու մէջ:
