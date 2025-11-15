ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ 325 ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ ՆՈՒԷՐ ԵՒ ՀԱՄԵՐԳ՝ Ս. ՂԱԶԱՐ ԿՂԶԻԻ ՎՐԱՅ

Մխիթարեան միաբանութիւնը ստացաւ դոկտ. Ճոն Յովհաննէս Ներսէսեանի կողմէ մեծարժէք նուիրատուութիւն մը՝ հայ արուեստագէտներու 41 գեղանկարներ եւ այլ արուեստի գործեր։ Վերջերս, Ս. Ղազարի մայրավանքին մէջ կատարուեցաւ այդ նկարներու ցուցադրութեան բացումը՝ միաբանութեան հիմնադրութեան 325ամեակի ձեռնարկներու շրջանակին մէջ։ Քսաներորդ եւ քսանմէկերորդ դարերու վերոնշեալ ստեղծագործութիւնները պիտի ամբողջացնեն Սուրբ Ղազարի հաւաքածոն։
Նկարներու ցուցադրութեան բացումէն ետք, Եդեսիա Համոյթը հանդէս եկաւ հոգեւոր եւ ժողովրդական երգերու ճոխ յայտագրով մը Մայրավանքի եկեղեցւոյ մէջ՝ գլխաւորաբար Կոմիտաս վարդապետի երգերու մեկնաբանութեամբ։
Համերգի բացման իր խօսքին մէջ, հայր Գէորգ Սարգսեան միաբանութեան կողմէ դոկտ. Ներսէսեանին երախտագիտութիւն յայտնեց։ Դոկտ. Ներսէսեան Միացեալ Նահանգներու մէջ ոտնաբոյժ-վիրաբոյժ է՝ երկարամեայ մասնագիտական եւ համայնքային գործունէութեամբ։ Իբրեւ արուեստասէր եւ բարերար՝ ան տարիներով սատարած է հայկական կրթական եւ հոգեւոր հաստատութիւններու առաքելութիւններուն։
