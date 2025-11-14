Ohanyan: Tedavi görmek ve İstanbul’a dönmemek şartıyla Başrahipliğe dönmemin yolu açıldı

Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclisi tarafından 2 Ekim’de rahiplik rütbesi tardedilen Başrahip Zakeos Ohanyan, yeni bir açıklama yayınladı. Ohanyan, açıklamasında yurtdışında tedavi görmek ve İstanbul’a geri dönmemek şartıyla Başrahiplik rütbesine kavuşabileceğini duyurdu. Ohanyan, hakkında yapılan yorumlara ilişkin hukuki yollara da başvurabileceğini belirtti.

Ohanyan’ın mesajı şu şekilde:

“Cemaatimin Değerli Büyükleri, Her Yaştan Çok Kıymetli ve Onurlu Mensupları

Her birinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Kısa bir açıklamada bulunmak zorunda kaldım, bunun nedeni bana olan inanılmaz alakanız, desteğiniz ve gayretiniz olmuştur.

Ben İstanbul dışındayım, iyiyim. Yurt dışında bir süre tedavi görmek ve İstanbul’a dönmemek şartıyla Başrahiplik rütbelerime tekrar kavuşarak (şu an için lokasyon vermiyorum lakin Avrupa’da olduğunu söyleyebilirim) kilise hizmetime devam edebilmemin yolu tamamen açılmıştır. Söz konusu durum için henüz karar vermedim. Lakin dualarınıza çok ihtiyacım var.

Bu arada bazı Ruhani kardeşlerim sözlü ya da yazılı olarak toplum, kanaat önderleri, basın mensupları ve cemaat yöneticileri nezdinde hakkımda bazı açıklamalarda bulunmaktalar. Yazılı ya da sözlü bu tür dedikodulara, ispat edilmediği sürece itibar etmemenizi önemle ve özellikle istirham ediyorum. Bu konuda hakkımda bu tür söylemlerde bulunan Ruhani kardeşlerime de “Գաղտնապահութիւն” (Kağdnabahutyun) gizlilik yeminlerini kamuoyu önünde hatırlatmayı bir borç bilirim. Lütfen yapmayın!

Hakkımda yazılı veya sözlü, kişilik hakları ve özel hayatın korunması noktasında hukuki haklarımı kullanmayı bilirkişilerle istişare ediyorum. Ruhanilerimizin hakkımda bu tür açıklamalarda bulunuyor olmaları çok büyük bir talihsizlik ve çok ağır bir günahtır. Lütfen, yaklaşık kırk yıllık kilise hayatımda ilmek ilmek dokunmuş, tuğla tuğla örünmüş ruhani itibarımı rezil rüsva etmeyin; şahsımı itibarsızlaştırma çalışmalarınıza bugün itibariyle son verin.

Önümüzdeki günlerde yurtdışından gelecek olan Araçnort (Ruhani Önder) iki Sırpazanımızla İstanbul’da görüşüp mevcut hassas durumu değerlendireceğiz ve birlikte nihai bir karar alacağız.

İnanılmaz desteğiniz, gayretiniz, sevginiz, merhametiniz ve çok değerli dualarınız için gerçekten minnettarım.

Sevgi ve Saygılarımla

Toros Ohanyan (Başrahip Zakeos Ohanyan)”

Ne olmuştu?

Türkiye Ermeni Patrikliği Ruhani Meclisi, 2 Ekim’de yazılı bir açıklama yayınlayarak, Başrahip Zakeos Ohanyan’ın yaşadığı ruhsal ve bedensel sağlık sorunlarınını kabul edilemez, üzücü olaylara neden olduğunu belirterek ruhani rütbesinden tardedildiğini duyurmuştu. Patrikhane, Ermenice yaptığı açıklamadaki ifadelerini Türkçe açıklamasında yumuşatmıştı. Açıklamanın ardından Başrahip Ohanyan, aynı gün yakın çevresine bir mesaj göndermiş, günahkar olduğunu kabul etmişti. Patrikhane’nin açıklamasını eleştiren Ohanyan, “Tek çürük domates ben miyim?” tenkidinde bulunmuştu. Ohanyan, 11 Ekim’de, yine yakın çevresine gönderdiği mesajda, Patrikhane’ye dava açmayı düşündüğünü ve bazı hukukçuların kendisine yardım teklif ettiğini ancak karar veremediğini ifade etmişti.

