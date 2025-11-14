Karabağ’ın eski yöneticileri Azerbaycan’da hapiste: Savcılık beş kişi için müebbet talep etti

Bakü’deki duruşmada savcılık, aralarında eski Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan’ın da bulunduğu beş eski üst düzey Dağlık Karabağ yetkilisi için müebbet hapis cezası talep etti. Diğer tutuklular ise 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Azerbaycan’da savcılar Perşembe günü, Dağlık Karabağ’ın beş eski lideri ve yetkilisi için müebbet hapis cezası talep ettiklerini açıkladı. Azerbaycan güçleri, 2023’teki savaşta Karabağ’a girmiş ve bölgede yaşayan 100 bin Ermeni Ermenistan’a sığınmıştı

Ermeni halkının Ermenistan’a sığındığı süreçte Azerbaycan, Dağlık Karabağ’ın eski ve o günkü siyasi liderlerini tutuklayarak hapse atmıştı.

Hapisteki 15 eski hükümet ve askeri yetkili, savaş suçları, terörizm ve zorla iktidarı ele geçirme suçlamalarıyla yargılanıyor.

Azerbaycan’da hükümet yanlısı medya kuruluşu APA’ya göre, savcılık Perşembe günü eski Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, eski cumhurbaşkanlığı danışmanı Davit Babayan, eski parlamento başkanı Davit İşkhanyan, askeri komutan Levon Mnatsakanyan ve komutan yardımcısı Davit Manukyan için müebbet hapis cezası talep etti.

Eski cumhurbaşkanları Arkady Gukasyan ve Bako Sahakyan ile bir diğer tutuklu Madat Babayan, 65 yaş üstü oldukları için savcılık, 20 yıl hapis cezası talep etti.

Geri kalan sanıklar 16 ila 19 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya.

Bir sonraki duruşma Kasım ayı sonlarında yapılacak.

Eski Dağlık Karabağ devlet bakanı ve Rus iş adamı Ruben Vardanyan için ise ayrı bir yargılama süreci var. Vardanyan terörizmin finansmanı ve silahlı gruplar kurmak da dahil olmak üzere 40’tan fazla suçlamayla karşı karşıya.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hapisteki siyasiler için müebbet talep edilmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Paşinyan, bunun iki ülke arasındaki daha geniş barış sürecine zarar verdiğini savundu.

Yargılamalar gizlilik içinde yürütüldü ve tutuklulara psikolojik baskı ve kötü muamele uygulandığına dair haberler medyaya yansıdı. Azerbaycan yetkilileri ise, tüm davaların yasalara uygun olarak yürütüldüğünü iddia etti.

Yargılamalar, Ermenistan ve Azerbaycan arasında görünürde yoğunlaşan barış görüşmelerinin zemininde gerçekleşiyor.

Ekim ayı sonlarında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan barış yolunda kaydedilen ilerlemeye dikkat çekmiş, ancak özellikle Bakü’de tutuklu bulunan Ermeni tutukluların akıbeti olmak üzere birçok insani ve siyasi sorunun çözülmediğini söylemişti.

Mirzoyan , “Barışın kurumsallaşmasından bahsettiğimizde, hâlâ karmaşık ve çözülmemiş sorunlar olduğunu kabul etmeliyiz ve tutukluların geri dönüşü de bunlardan biri” dedi. Bakan, bu konuyu, kalıcı uzlaşmanın önündeki “büyük bir engel” ve “ilişkilere on yıllardır damgasını vuran güvensizlik ve düşmanlığın bir ifadesi” olarak nitelendirdi.

Uluslararası Adalet Divanı şu anda Ermenistan ve Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da birbirlerini etnik temizlik ve ırk ayrımcılığıyla suçlayan karşıt davalarını görüşüyor.

(DW, OC Media)

Agos