İngiltere’de bir ilk: Cherry Vann, Galler’in ilk açık eşcinsel başpiskoposu oldu

Galler Kilisesi, 2025 yılında tarih yazdı. Cherry Vann, Galler Başpiskoposu olarak seçilerek hem bölge hem de dünya çapında dikkat çeken bir ilki gerçekleştirdi. Vann, kilise tarihinde başpiskoposluk yapan ilk açık eşcinsel oldu.

2020’den beri Monmouth Piskoposluğu yapan Cherry Vann, bu yılın temmuz ayında Galler Kilisesi tarihinde bir ilke imza atarak ilk kadın ve açık eşcinsel başpiskopos oldu. Vann’ın seçimi, kilisede çeşitlilik ve kapsayıcılığın simgesi olarak görülürken, bazı muhafazakâr çevrelerden eleştiri aldı.

“YILLARCA SAKLADIK”

66 yaşındaki Cherry Vann, daha önce Monmouth Piskoposu olarak görev yapıyordu. 1994 yılında kiliseye rahip olarak atanan ilk kadınlardan biri olan Vann, uzun yıllardır eşcinsel bir yaşam sürüyor.

Vann, 30 yıldır partneri Wendy Diamond ile birlikte yaşıyor. Seçimden sonra Vann, geçmişte cinsel yönelimini gizlemek zorunda kaldığını belirterek, “Yıllarca ilişkimizi sakladım çünkü bir gün gazetelerin ön sayfasında kendimi görmekten korktum” dedi. Wendy’nin, kilise törenlerine ve ayinlere kendisiylebirlikte katıldığını belirten Vann,bu durumun kilise içinde “normal” karşılandığını belirtti.





https://www.sondakika.com/dunya/haber-ingiltere-de-bir-ilk-cherry-vann-galler-in-ilk-19253464/

