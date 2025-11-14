Büyük bekleyiş hüsranla bitti: Nikos Vertis’in merakla beklenen ilk İstanbul konseri iptal edildi!

Yunan müziğinin dünya çapındaki efsane ismi Nikos Vertis’in Türkiye’deki hayranlarıyla ilk kez buluşacağı an, acı bir haberle gölgelendi. Aylardır “ilk defa Türkiye’de” başlıklarıyla duyurulan ve biletleri satışa çıkan 27-28 Kasım tarihli Volkswagen Arena konseri, organizasyon tarafından iptal edildi. Müzikseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu tarihi buluşma, yerini kuru bir iptal mesajına bıraktı.

Hollanda’da doğup Yunanistan’da büyüyen ve geleneksel Laïka müziğini modern pop ve dans ritimleriyle harmanlayarak kendi eşsiz tarzını yaratan Vertis, Piu Entertainment organizasyonuyla İstanbul’a gelecekti. “Thelo Na Me Niosis”, “An Eisai Ena Asteri” gibi 1 milyarı aşkın izlenme alan hitlerin, Wembley Arena ve Dolby Theatre gibi prestijli sahnelerden sonra ilk kez İstanbul’da yankılanacak olması, binlerce hayranı için büyük bir olay niteliğindeydi.

Ancak bu büyük heyecan, konser tarihine sayılı günler kala gelen bir e-posta ile son buldu.

TATMİN EDİCİ AÇIKLAMA YOK, SOĞUK BİR İADE SÜRECİ VAR

Konserin neden iptal edildiğine dair hayranlara tatmin edici, detaylı bir açıklama yapılmaması ise eleştirilerin odağında. Bilet alan müzikseverlere gönderilen kısa mesajda Bubilet, “Bu durumun yol açmış olabileceği aksaklıklardan dolayı üzgün olduğumuzu belirtir; konuya gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz” şeklinde standart bir dil kullandı.

Nikos Vertis’i canlı dinlemek için planlarını yapan, belki de şehir dışından gelecek olan yüzlerce kişi, şimdi “efsanevi bir performans” yerine 3 ila 20 iş günü arasında değişen soğuk bir ücret iadesi sürecini beklemek zorunda kalacak.

Yıllardır beklenen bu büyük buluşmanın, böylesine bir hayal kırıklığı ve “aksaklık” kelimesiyle anılacak olması, Türkiye’deki müzikseverler için büyük bir talihsizlik olarak kayıtlara geçti.





