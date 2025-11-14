Boyacıköy Surp Yerits Kilisesi için valilikten önemli karar!

İstanbul Valiliği bünyesindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Sarıyer Emirgan’daki 185 yıllık tarihi Surp Yerits Mangants Ermeni Kilisesi için zemin ve etüt raporu hazırlanmasına karar verdi. Kilisenin etüt raporunu 1 milyon 800 bin liraya STNBL Mimarlık İnşaat Taahhüt Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi hazırlayacak.

İstanbul Valiliği, Sarıyer Emirgan Boyacıköy’deki 185 yıllık tarihi Surp Yerits Mangants Ermeni Kilisesi için önemli bir karar aldı. Valilik bünyesindeki; Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kiliseyle ilgili zemin ve etüt raporu hazırlanmasını istedi. 35 pafta, 133 ada, 3 parselde yer alan tarihi kilisenin zemin ve etüt raporunun hazırlanması için valilik tam 1 milyon 800 bin lira ödeyecek. Valiliğin ihalesini STNBL Mimarlık İnşaat Taahhüt Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi aldı. Şirket ile valilik arasında 4 Kasım 2025 tarihinde sözleşme imzalandı.

1840 YILINDA MİSAK AMİRA MİSAKYAN TARAFINDAN İNŞAA EDİLDİ

Emirgan Boyacıköy Surp Yerits Mangants Ermeni Kilisesi, Misak Amira Misakyan tarafından 1840 yılında ahşap olarak inşa edildi. Halen ibadete açık olan kilise, 1885’te kargir olarak yeniden yapıldı. 2004’te köklü bir onarım görerek Patrik Mesrob II. eliyle kutsanıp yeniden ibadete açıldı. Avluda kilisenin hayırseveri ve kurucusu Misak Amira Misakyan’ın mermer kabri bulunuyor.

https://sariyergazetesi.com/gundem/boyacikoy-surp-yerits-kilisesi-icin-valilikten-onemli-karar/