Balat Vakfı, kültür sanat evini açtı

Balat Surp Hıreşdagabet Kilisesi Vakfı, kendilerine ait olan bir mülkü restore ederek kültür ve sanat evi olarak hizmete açtı.

Balat Surp Hıreşdagabet Kilisesi Vakfı, kendilerine ait olan bir mülkü restore ederek kültür ve sanat evi olarak hizmete açtı.

8 Kasım Cumartesi günü, Kilise’de yapılan Badarak ayinini Başepiskopos Aram Ateşyan yönetti. Peder Teotik Çetinkaya ve Peder Bedros Buldukyan’ın yanı sıra Üstrahip Hovagim Seropyan.

ve Üstrahip Harutyun Damadyan’ın hazır bulunduğu ayinde ilahiler, Şef Sevan Agoşyan yönetimindeki Sahakyan Korosu tarafından seslendirildi. Halkın ilgi gösterdiği ayinde Başepiskopos Ateşyan vaaz verdi.

Ayinde Astdiyakoslar Murat Sarkisyan ve Sevan Değirmenciyan’a diyakosluk rütbesi verildi. Ayinin ardından kilisenin salonunda sevgi sofrası kuruldu.

Öğlen saatlerinde ise, vakfa ait kültür sanat evinin açılışı yapıldı. Patrik Sahak Maşalyan, Balat Vakfı ve diğer kilise vakıflarından yöneticilerinden de katıldığı açılışta, vakıf yönetim kurulundan Aris Demir, kültür sanat evi hakkında bilgiler verdi. Aris Demir’in sponsorluğunda yenilenen sanat evinin, sergilere ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapması amaçlanıyor.

Agos