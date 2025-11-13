Şişlispor Berç Murad Okan’ı unutmadı

Şişli Spor Kulübü, eski sporcuları Berç Murad Okan anısına üçüncü kez atletizm şenliği düzenledi.

5 Kasım’da Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen Şişli Spor Kulübü Minikler Atletizm Şöleni’ne, 13 ilköğretim okulunun 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 300 minik sporcu katıldı.

Öğrenciler, uzun atlama, 60 metre koşu ve gülle/top atma olmak üzere üç branşta yarıştı.

Kulüp Başkanı Alen Tekbıçak, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Berç Murad Okan abimiz, ‘Önce Şişli, sonra ailem’ diyebilecek kadar gerçek bir Şişli’liydi. Kulübümüzün 67 yıllık emektarı, 37 numaralı üyesi, voleybolcusu, yönetim kurulu üyesi, müdürü, denetim kurulu üyesi ve her şeyiydi… Okan Abimiz, 67 yıl boyunca yolu Şişli Spor Kulübü’nden geçmiş herkeste sahiplenme ve aidiyet duygusu yarattı. Kulübümüz var oldukça, onun adını daima yaşatacağız.”

Eşi Hayganuş Okan’a da teşekkür eden Tekbıçak, ayrıca, tüm katılımcı sporculara, okullara, öğretmenlere ve etkinliğin gerçekleşmesinde destek olan Türkiye Atletizm Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği’ne de teşekkürlerini sundu.

Agos