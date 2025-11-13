Özel 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nı ziyaret etti, Dink ailesi ile görüştü

İşhan Erdinç

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkanı Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Parti Meclisi Üyşesi Baran Seyhan ile birlikte 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’na bir ziyarette bulundu. Özel’i Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, çocukları Arat ve Delal Dink ağırladı

Ziyarette Özel, Hafıza Mekânı’nı gezdi, Hrant Dink’in olduğu şekliyle korunan ve hafıza mekânı haline gelen odasında Dink ailesi ve Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Yetvart Danzikyan ile sohbet etti.

Ziyaret sırasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tahliye edilmesiyle benzer bir suçtan tutuklu olan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da tahliye edilmesi gerektiğini söyledi ancak Şahan’ın bu kez de İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki iddianameye dahil edildiğini belirtti. Özel yine de bu gelişmeler ışığında Şişli Belediyesi’ndeki kayyım uygulanmasından geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

Özel iddianame çıktıktan sonra İBB Başkanı İmamoğlu’nu ziyaret ettiğini, İmamoğlu’nun moralinin yerinde olduğunu belirtti.

Özel İmamoğlu tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin merkezinin bulunduğu Saraçhane’nin korunması gereken bir simge haline geldiğini belirterek, bir hafta boyu süren eylemleri bu yüzden Saraçhane’de yaptıklarını söyledi. Her darbenin bir hedefi olduğunu belirten Özel Saraçhane’yi darbenin hedefi ve korunması gereken sembolik bir mekan olarak belirlediklerini ifade etti.

Mitinglere devam edecekleri mesajını veren Özel “Terörsüz Türkiye” sürecinde demokrasi ayağının eksik kaldığını vurguladı.

Özel Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini desteklediklerini de kaydetti.

Özel ziyaret sonunda misafirperverlikleri için Dink ailesine teşekkür etti.

23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı, 17 Haziran 2019’da üç dilli olarak kapılarını ziyaretçilerine açtı. 23,5 Hrant Dink’in hayatına, onun mücadelesine, Agos Gazetesi’nin hikâyesine, cinayete giden sürece ve cinayet sonrasında yaşananlara ışık tutarken aynı zamanda azınlık hakları, insan hakları ve demokratikleşme bağlamında yakın Türkiye tarihine de bir bakış fırsatı sunuyor.

Adını, Hrant Dink’in 23 Nisan 1996’da Agos’ta yayımlanan ‘23,5 Nisan’ başlıklı köşe yazısından alan 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı, Hrant Dink’in sahiplendiği ve hakkında farkındalık yaratmaya çalıştığı demokrasi, eşitlik, adalet, insan hakları ve özgürlükler gibi evrensel değerleri geniş kitlelerle buluşturmayı ve hafıza ile umudu birleştiren görsel bir merkez olmayı hedefliyor. Mekân Hrant Dink öldürüldüğünde Agos ofisiydi. Hrant Dink Vakfı’nın yıllar süren çalışmaları ile bir hafıza mekânı haline geldi.

Agos