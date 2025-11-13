Madağ sırası Dadyan’da

Okulların bütçe açıklarının kapatılması için kurulan sevgi sofralarında Getronagan Lisesi’nden sonra sıra Bakırköy Dadyan Okulu’na geldi.

16 Kasım Pazar günü Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi’nde düzenlenecek Badarak ayinine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan riyaset edecek. Peder Şahen Ohanyan’ın yöneteceği ayinde ilahiler Sercan Gazeroğlu yönetimindeki Karasun Mangants Korosu tarafından seslendirilecek. Ayinin ardından Dadyan Okulu Yetkin Berberoğlu Spor Salonu’nda kurulacak sevgi sofrasına geçilecek.

Dadyan Okulu’nun bu yılki bütçe açığı 17 milyon 500 bin TL. Okulun geçtiğimiz yılki bütçe açığı 14 milyon 700 bin TL idi. Geçen yıl kurulan sevgi sofrasında Dadyan için 8 milyon TL bağış toplanmış ve bütçe açığı kapanmamıştı. Kilise Vakfı Başkanı Mari Yancı ve yönetim kurulundan Arto Mıhcıyan ile Yervant Sıvacıoğlu, gazetemizi ziyaret ederek, okulun mali durumu ve eğitim kalitesinin yanı sıra Ermeni toplumunun gündeminde yer alan yoksulluk meselesine ilişkin vakfın yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

367 öğrenci eğitim görüyor

Okulun bu yılki bütçe açığının 17 milyon 500 bin TL olduğunu açıklayan Mari Yancı, Türkiye’deki zorlu ekonomik koşullara göre uyguladıkları bazı tedbirler kapsamında açığın geçtiğimiz yıla göre sadece yüzde 20 oranında arttığını söyledi. Yancı, vakıf mülkleri içerisinde hiç konut olmadığını, kira geliri elde ettikleri taşınmazların dükkanlar ve eski Dadyan okulu binası olduğunu söyledi.

Dadyan Okulu’nda bu yıl 367 öğrenci öğrenim görüyor. Yancı, velilerin büyük çoğunluğunun bağışta bulunduğunu ancak maddi sıkıntılar yaşayan velilerin bağışta bulunamadığını ve hiçbir öğrenci için ayrım yapmadıklarının altını çizdi. Yönetim kurulundan Arto Mıhcıyan da, veli bağışları konusunda orta yolu bulduklarını ve anlayışlı yaklaşımın ön planda olduğunu söyledi. Dadyan Okulu Kurucu Temsilciliği’ni Doç. Dr. Yeliz Öğret yürütüyor. TÜBİTAK projelerine başvurular yaptıklarını söyleyen Yancı, uluslararası sertifikasyonun devam ettiğini, okul içerisinde düzenlenen kurslara öğrencilerin ilgiyle katılım gösterdiğini belirtti. Okul bünyesinde başlatılan ‘Akademi Dadyan’ projesinin de devam ettiğini söyleyen Mari Yancı, LGS sonuçlarının da kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

“Kira yardımı yapamıyoruz”

Vakıf yönetim kurulu üyesi Yervant Sıvacıoğlu, Dadyan’da eğitim gören çocukların büyük çoğunluğunun Bakırköy’den geldiğini söyledi. Vakıf yönetim kurulu, Ermeni toplumunda artan yoksulluğa dair kendilerine gelen talepleri şu şekilde açıkladı:

“Gıda yardımı ve maddi yardım yapıyoruz. Ancak son zamanlarda bize konut talebi geliyor. Bizim vakıf mülk envanterimizde hiç ev yok. Hepsi dükkan. Bunun yanı sıra kira yardımı isteyenler de çoğunlukta. Ancak maddi kaynak yetersizliğimizden ötürü bu yardımı yapamıyoruz. Vakfımızın sosyal yardım kolu iyi çalışıyor. Kendilerine rahatlıkla ulaşılabilir. Sosyal yardım kolumuzun gıda destek listesi var. PSYK (Patrikhane Sosyal Yardım Komisyonu) ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Aylık olarak cüzi miktarda maddi yardımda bulunabiliyoruz. Kaynak yetersiz olduğu için ne yazık ki fazlasını veremiyoruz. İhtiyaç sahibi olan kişi, bize başvurduğu takdirde hazırlanan formu doldurur ve kriterleri karşılıyorsa yardımdan faydalanır. Ama fazlasını yapamıyoruz.”

Vakıf Başkanı Yancı, Dadyan Okulu’ndan Yetişenler Derneği’nin bu yılki Rupen Semerciyan Basketbol Turnuvası’ndan şampiyonlukla ayrıldığını, okul aile birliğinin yeniden yapılandığını da sözlerine ekledi.

