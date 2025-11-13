Getronagan Okulu’nun açığı bütçe büyük oranda kapandı

İşhan Erdinç

Okulların bütçe açıklarının kapatılması için kurulan sevgi sofralarında geçtiğimiz pazar Getronagan Lisesi için buluşuldu. 21 milyon 335 bin TL’lik bütçe açığı bulunan Getronagan için 20 milyon 400 bin TL bağış toplandı. Şu ana kadar bütçe açığını büyük oranda kapatan tek okul Getronagan oldu.

9 Kasım Pazar günü Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın riyaset ettiği Badarak ayinini Peder Şirvan Mürzyan yönetti. Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan’ın hazır bulunduğu ayinde ilahiler, Şef Ovsanna Kalender yönetimindeki Getronagan Korosu tarafından seslendirildi. Ayine halkın yanı sıra Getronaganlı öğrenciler ve mezunlar da ilgi gösterdi.

Kazaz Artin Amira Bezciyan Salonu’nda verilen sevgi yemeğine Patrik Maşalyan’ın yanısıra AKP İstanbul Milletvekili Dr. Sevan Sıvacıoğlu, Başepiskopos Aram Ateşyan, Üstrahip Harutyun Damadyan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ermenistan Daimi Temsilcisi Nairi Bedrosyan, hayırseverler Hayk Arslanyan, Aret-Monik Ergan, Anahid Bozacıyan, İrma Polat, eski Cemaat Vakıfları Temsilcisi Prof. Dr. Toros Alcan, kilise vakıf başkan ve yöneticileri ve halk katıldı.

Yemekte Hagop Mamigonyan yönetimindeki okul korosu, şarkılar seslendirdi. Bir konuşma yapan Galata Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakfı Başkanı Mıgırdiç Arzivyan okulu hep açık tutmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, bütçe açıklarının 21 milyon TL’yi bulduğunu söyledi. Vakıf yönetim kurulundan Boğos Çalgıcıoğlu, konuşmasında Getronagan Lisesi mezunlarının günümüzde sanat, bilim, ticaret ve toplum hayatında önemli rollerde bulunduklarını ifade etti. Çalgıcıoğlu “Getronagan’ın meşalesi, yüzyılı aşkın süredir sönmedi-sönmeyecek. Çünkü biz, inancın, emeğin ve dayanışmanın çocuklarıyız. Ve gençlerimize diyorum ki: Biz sizler için buradayız. Yarın da siz çocuklarınız için burada olun. Çünkü ancak o zaman bu hikâye sonsuza dek sürecek.” diye konuştu.

‘Beş Kurum’ için özel etkinlik düzenlenecek

Lise Müdürü Silva Kuyumciyan ise Getorangan’ın aralarında bulunduğu Türkiye Ermeni toplumu geleneğinde önemli yer tutan ‘Hink Hasdadutyun’un [Beş Kurum] önemine dikkat çekti. Bu konuda 22 Kasım Cumartesi günü, Beyoğlu Atlas Sineması’nda bir etkinlik düzenlenecek. Saat 17:00’de başlayacak olan etkinlikte tiyatro gösterisi, sunum, dans performansları yer alacak ve şarkılar seslendirilecek. Etkinlikte, ‘Hink Hasdadutyun’a ilişkin hazırlanan bir kitap da tanıtılacak. Surp Pırgiç Hastanesi, Getronagan Okulu, Surp Haç Tıbrevank Okulu,Kalfayan Okulu ve Yetimhanesi ve Karagözyan Okulu ve Yetimhanesi geleneksel olarak Beş Kurum’u oluşturuyor. Bu kurumların yönetimleri eskiden tüm Ermeni halkı tarafından kullanılan oylarla belirleniyordu. Bu Beş Kurum Ermeni toplumu açısından özel bir temsili anlam içeriyor.

Kuyumciyan’ın ardından okulun son dönem mezunları, duygu ve düşüncelerini paylaştı. Öğrenciler, ellerinde “emek”, “kararlılık”, “samimiyet” dövizleri ile üniversite başarılarının yer aldığı pankartlar taşıdı.

Getronagan mezunu AKP Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, okuluyla her zaman gurur duyduğunu söyledi.

Yemekte, 20’inci kez madağ tertip heyeti başkanlığını üstlenen Hayk Arslanyan için pasta kesildi. Kapanış konuşmasını yapan Patrik Maşalyan, 20 milyon 400 bin TL bağış toplandığını açıkladı. Madağ tertip heyetinin gayretli çalışmasıyla bütçenin büyük oranda denkleştiğini söyleyen Patrik Maşalyan, Hayk Arslanyan’ın ayakta alkışlanmasını istedi. Aret-Monik Ergan’ın da okullardan desteğini esirgemediğini söyleyen Patrik Maşalyan, hayırseverliğin gönülden yapıldığını ifade etti.

Getronagan Okulu Kurucu Temsilciliği görevini yürüten Garbis Balmumcu, Patrik Maşalyan tarafından onur yazısı ile de taltif edildi.

2025-2026 madağ sezonunda Getronagan’dan önce üç okul için sevgi sofrası kuruldu. 36 milyon TL bütçe açığı bulunan Sahakyan için 23 milyon TL; 19 milyon TL bütçe açığı bulunan Kumkapı Bezciyan için 15 milyon TL, 30 milyon 585 bin TL bütçe açığı bulunan Feriköy Merametçiyan Okulu için 17 milyon TL toplandı.

